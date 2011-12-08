Мода в джунглях

Вечер порадовал расширенной шоу-программой. Он начался со знойной итальянской музыки в исполнении бородатого саксофониста. А выход моделей перемежался с зажигательными выступлениями группы "Джуманджи" в разных вариациях: от шоу арлекинов до жарких карибских танцев, когда девушки-танцовщицы облачились в гирлянды из пестрых цветов вместо платьев.

На лианах и пальмах (основной достопримечательности клуба) очень кстати смотрелись наряды от Giordano, словно выросшие на деревьях как экзотические фрукты. Пара симпатичных костюмов ушли с аукциона к своим новым хозяевам всего за 800 и 1200 рублей. А в завершение вечера всем желающим было предложено зажечь на танцполе, за что самым активным были обещаны фирменные подарки. Это оказалось очень хорошим стимулом для посетителей: танцпол был полон. Красавицы хищной стайкой обступили ведущего и получили заслуженное вознаграждение: футболки, вьетнамки и даже мужские трусы, которые девушка-победительница с удовольствием презентовала своему другу.

А присев отдохнуть за стойкой бара можно было с удивлением обнаружить своё лицо на экране: недаром же в этот вечер в клубе работало столько фотографов! Из нарезанных кадров получился небольшой документальный фильм о гламурном вечере в стиле Giordano.