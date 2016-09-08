Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Стивен Сигал приедет на сахалинский "Край света"
Звезда Голливуда Стивен Сигал приедет на остров Сахалин 14 сентября и будет находиться в регионе до закрытия кинофорума. Об этом сообщает Деловая газета "Золотой Рог".
В 2015 году губернатор Сахалинской области пригласил актера приехать на остров с визитом. Тогда источник, знакомый с ситуацией, сказал, что "у Сигала в регионе есть и коммерческий интерес", пишет "РГ".
Справка "ЗР"
Шестой сахалинский международный кинофестиваль "Край света" пройдет с 9 по 17 сентября. Помимо основного конкурса, в рамках кинофорума покажут внеконкурсные и информационные программы, специальные показы, проведут мастер-классы, выставки, концерты и творческие вечера.
В этом году в программу фестиваля вошли 15 фильмов из разных стран: России, Германии, Австрии, Грузии, Республики Корея, Японии, Испании, Швеции и других. Председателем жюри выступит польский режиссер Кшиштоф Занусси.
Новости тематики
- Актер Стивен Сигал просится жить на Дальнем Востоке России
- Стивен Сигал приедет на сахалинский "Край света"
- Крым подключится к культурной программе Восточного экономического форума в Приморье
- Дальневосточники поставили мюзикл про Тимура и Амура
- Леонардо Ди Каприо публично поблагодарил якутов за "Оскар"
- Фестиваль японского кино пройдет в Петропавловске-Камчатском
- Сахалин грезит Голливудом
- В Камчатском крае прошел традиционный праздник "День вулкана"
- Мирей Матье не приедет во Владивосток
- Библиотеки на колесах появятся в селах Приморья
Новости раздела
- Актер Стивен Сигал просится жить на Дальнем Востоке России
- Стивен Сигал приедет на сахалинский "Край света"
- В Республике Корея вышло уникальное издание, имеющее отношение к России и, в частности, Приморью
- Крым подключится к культурной программе Восточного экономического форума в Приморье
- Дальневосточники поставили мюзикл про Тимура и Амура
- Леонардо Ди Каприо публично поблагодарил якутов за "Оскар"
- Фестиваль японского кино пройдет в Петропавловске-Камчатском
- Во Владивостоке и Хабаровске пройдет "Фестиваль Рахманинова"
- Хоры Дальнего Востока "бились" в Приморье
- Фильм из Приморья - на кинофестивале в Ницце
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В прибрежных водах Дальнего Востока появились косатки-мутанты
- Ученые: кесарево сечение серьезно влияет на здоровье ребенка
- В России вновь ажиотажный спрос на доллары
- Полицейские написали жесткую памятку о том, как отбиваться от цыган-гипнотизеров
- Хитом Летнего Кубка КВН во Владивостоке стала шутка о том, как "Адмирал" "натянул" "Амур"
- Французская корпорация будет производить во Владивостоке электрооборудование
- Партизанск обогнал даже Сочи!
- В Приморье такси столкнулось КАМАЗом (Фото, Видео)
- За рыбалку на Ханке приморцев оштрафовали на 100 тысяч рублей каждого
- У берегов Приморья запахло жареным