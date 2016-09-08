Стивен Сигал приедет на сахалинский "Край света"

Звезда Голливуда Стивен Сигал приедет на остров Сахалин 14 сентября и будет находиться в регионе до закрытия кинофорума. Об этом сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

В 2015 году губернатор Сахалинской области пригласил актера приехать на остров с визитом. Тогда источник, знакомый с ситуацией, сказал, что "у Сигала в регионе есть и коммерческий интерес", пишет "РГ".

Справка "ЗР"

Шестой сахалинский международный кинофестиваль "Край света" пройдет с 9 по 17 сентября. Помимо основного конкурса, в рамках кинофорума покажут внеконкурсные и информационные программы, специальные показы, проведут мастер-классы, выставки, концерты и творческие вечера.

В этом году в программу фестиваля вошли 15 фильмов из разных стран: России, Германии, Австрии, Грузии, Республики Корея, Японии, Испании, Швеции и других. Председателем жюри выступит польский режиссер Кшиштоф Занусси.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.