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Дальневосточники поставили мюзикл про Тимура и Амура
Мюзикл о козле Тимуре и тигре Амуре покажут на сцене Хабаровского краевого музыкального театра, - сообщает сайт учреждения. Как сообщает деловая газета «Золотой Рог», постановка под названием «Как подружились Амур и Тимур» расскажет об основных этапах жизни героев.
«Рождение, взросление, воспитание и первая любовь - как же складывались их первые шаги? Какие уроки жизни они усвоили? Как подружились? Какие приключения и преграды преодолели друзья?», - так подробности постановки описывает пресс-служба театра.
Премьера мюзикла состоится 17 апреля. Козла Тимура сыграет солист-вокалист театра Никита Туранов. А в роли Амура выступит солист Андрей Ярмошевич. Кроме двух главных героев в постановке задействованы еще около 20 персонажей. Среди них есть мама Тимура - коза Жанна, сестра Амура - тигрица Тайга, и другие родственники и друзья зверей.
Справка "ЗР"
Дружба тигра Амура и козла Тимура прославила их на всю Россию. Она началась, когда копытного прислали к хищнику на съедение. Но козел повел себя так нагло, что тигр передумал его есть. Два месяца друзья жили в одном вольере, но 26 января вконец зарвавшийся Тимур попытался забодать Амура, за что и поплатился. Руководство сафари-парка было вынуждено расселить животных.
Газета «Золотой Рог», Владивосток
Фото Хабаровского краевого музыкального театра.
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