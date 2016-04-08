Дальневосточники поставили мюзикл про Тимура и Амура

Мюзикл о козле Тимуре и тигре Амуре покажут на сцене Хабаровского краевого музыкального театра, - сообщает сайт учреждения. Как сообщает деловая газета «Золотой Рог», постановка под названием «Как подружились Амур и Тимур» расскажет об основных этапах жизни героев.

«Рождение, взросление, воспитание и первая любовь - как же складывались их первые шаги? Какие уроки жизни они усвоили? Как подружились? Какие приключения и преграды преодолели друзья?», - так подробности постановки описывает пресс-служба театра.

Премьера мюзикла состоится 17 апреля. Козла Тимура сыграет солист-вокалист театра Никита Туранов. А в роли Амура выступит солист Андрей Ярмошевич. Кроме двух главных героев в постановке задействованы еще около 20 персонажей. Среди них есть мама Тимура - коза Жанна, сестра Амура - тигрица Тайга, и другие родственники и друзья зверей.

Справка "ЗР"

Дружба тигра Амура и козла Тимура прославила их на всю Россию. Она началась, когда копытного прислали к хищнику на съедение. Но козел повел себя так нагло, что тигр передумал его есть. Два месяца друзья жили в одном вольере, но 26 января вконец зарвавшийся Тимур попытался забодать Амура, за что и поплатился. Руководство сафари-парка было вынуждено расселить животных.

Газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото Хабаровского краевого музыкального театра.