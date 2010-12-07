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Акварельная тишина
19 ноября в галерее PORTMAY начинает работу персональная выставка Владимира Олейникова «Высокое небо Майхэ» .
Творчество автора, который вот уж несколько десятилетий остается верен искусству акварели, в основном, написанной «по сырому», на сегодняшний день не только широко известно и любимо в Приморье и на Дальнем Востоке, но и в России.
Помимо того, что за его плечами множество коллективных и персональных выставок, произведения автора участвуют в редких, но оттого и весьма престижных международных и российских выставках и биеннале акварели.
Акварель, при всей своей внешней доступности, - это техника, ускользающая при малейшем грубом с ней обращении, неуступчивая с теми, кто пытается овладеть ею нахрапом, и совершенно неотзывчивая к тому, кто не чувствует всем своим существом ее нежную тайну, ее влажное и мягкое мерцание. Говоря иными словами, она открывается только избранным, и Владимир Олейников из их числа. А сколько любви, внимания, терпения и профессионального труда нужно, чтобы десятилетиями держать акварель в руках, известно только самому художнику.
Но зато всем ценителям акварельной живописи и творчества Владимира Олейникова доступны и совершенно открыты произведения автора, которых на его персональной выставке «Высокое небо Майхэ» в галерее PORTMAY представлено более шестидесяти. Два слова о названии. До 1969 года две реки, украшающие Шкотовскую долину Приморья, назывались Майхэ и Батальянза. На берегах этих речек, в поселке Артемовский, прошло детство художника, и называть Майхэ – Артемовкой, а Батальянзу – Кневичевкой, у него, понятно, не поворачивается язык, он не может изменить детству, оно не переименовывается.
В своих пленэрных путешествиях художник забирался во многие уголки Приморья. На выставке есть произведения, написанные и на Урале, где он вместе с другими акварелистами страны работал на пленэре, и в центральной части России. Но родина его акварели – это, конечно, Шкотовская долина и ее окрестности, это Майхэ и Батальянза в любое время года. И картина «Небо над Батальянзой» вполне может выступать неким эталоном, образом и Приморья, и акварельного искусства автора. Работа выдержана в сдержанных зеленых, коричневатых и серых тонах, с помощью которых художник тончайшим образом выстраивает перспективу и пространство пейзажа – от сопки на первом плане, светлых излучин реки до горной гряды на горизонте и высокого облачного неба над всей долиной. Картина полна воздуха, благородного сияния цвета, особой акварельной тишины и той светлой печали, что отличает в мировом искусстве именно русский пейзаж.
Мне представляется, что каждый настоящий пейзажист, а уж тем более художник, работающий с акварелью, постепенно развивает и в себе, и в творчестве, а конкретно в стиле, некое шестое чувство – чувство времен года. Каждое время года откликается в работах Владимира Олейникова своим ритмом, цветовой композицией листа, общей атмосферой и акварельной музыкой, на которую работает все – выбранный мотив, отобранные приметы и детали пейзажа или натюрморта, фактура письма и конечно же гармония колорита. У художника для каждого времени года своя манера письма, они индивидуальны.
Вот осень: порыжевшая поляна перед деревенским домом с пристройками и чуть намеченные кистью зелено-оранжевые, мягкие и тающие в голубом бесконечном небе бабьего лета купы деревьев, тишина с золотистым отливом и благодатный покой, разлитый в мире. Вот зима: она обладает в акварелях даже своим снежным запахом и шорохом льдистого воздуха, как, например, в картинах «Серый февраль» или «Морозный день». Вот весна в работе «Проталины», даже еще и не весна, а еле заметные ее приметы: пятачки земли на все еще белом поле, чуть вспыхнувшие верхушки ветвей и теплое лиловое свечение дальних сопок. Вот лето в «Этюде с одиноким деревом», написанном быстро, на одном дыхании, чего, собственно, и требует акварель, где солнечная зелень склона и свободно парящего над ним дерева сияет прозрачным тонким светом.
Натюрморты художника тоже чаще всего связаны с временем года, потому что и натюрморт для него – это живое проявление природы, образ той или иной ее поры. Желтый букет в глиняном горшке и розовый нежный ломоть дыни еще полны цвета, сока и зрелого света, а вот букет в «Поздних цветах осени» уже дышит холодком, подсушенный ветром и скудным солнцем, что пленительно подчеркивают роскошный отблеск вазы и серо-голубая льняная скатерть, сверкающая складками и углами.
Надо сказать, что мастерство художника, его филигранное акварельное письмо, может быть, с особой силой притягивают в его миниатюрах. Эти работы, что без оформления вполне уместятся в ладони, исполнены изящества и вкуса, именно к ним особенно подходит определение – произведения, настолько они самостоятельны и цельны.
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