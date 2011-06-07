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Игры для взрослых
Русский бомонд требует хлеба и зрелищ. Индустрия развлечений в нашей стране довольно-таки молодая, но мы очень быстрыми темпами догоняем буржуазный мир. Клубные тусовки, корпоративные вечера, фуршеты и банкеты уже не роскошь, и даже порядком приелись публике. Как сейчас развлекаются светские львы и львицы и "обычные смертные"?
Очень популярными стали частные вечеринки. Торжество организовано так, как хочет его виновник. И приглашение разосланы тем, кого он хочет видеть. А вот как блеснуть перед гостями. Пожалуй, яркости добавит настоящая звезда. Так, к примеру, поп-певец Джордж Майкл отпраздновал Новый 2007 год в Подмосковье, выступив на закрытом мероприятии у одного из бизнесменов. Гостиницы Подмосковья были рады принять столь высокого гостя. Гонорар составил 3 млн долларов. Пели на вечеринках российского бомонда также Кристина Агилера, Энрике Иглесиас и Уитни Хьюстон. На частных шоу менее зажиточных наших сограждан также "Зажигаются звезды". Правда, чаще заказывают выступление российской эстрады, говорит работник одной из компаний по организации вечеринок Наталья Коробчук.
- Кого из звезд чаще всех приглашают, и сколько стоит это удовольствие?
- На самом деле, вкусы абсолютно разные. Вот недавно, на одно из мероприятий звали Дмитрия Маликова. А пригласить на праздник знаменитость стоит не менее 10 тысяч евро.
Подавай звездные вечеринки и маленьким россиянам. Теперь их не устраивают детские песенки, приход клоуна и чебурашки. Им нужен в гости как минимум человек- паук и Шрек.
И возвращаясь к шалостям взрослых, хочется отметить, что их забавы очень похожи на детские. Наши соотечественники, следуя западным пристрастиям, серьезно увлеклись розыгрышами. Люди подшучивают друг над другом на день рождения или юбилей или просто после удачной сделки. Мы работает без выходных, у нас огромное количество заказов, сказал арт-директор одной из фирм по организации розыгрышей.
- Какой розыгрыш самый популярный?
- Мы называем его "папарацци". Он подходит к любому торжеству. К человеку, которого хотят разыграть приходит "журналист". Происходить интервью может где угодно - в офисе, ресторане или просто на улице. Сначала задаются вполне стандартные вопросы - о работе, сфере деятельности. Такое общение длится минут двадцать. Затем, по желанию "заказчика"идут шуточные либо компрометирующие вопросы. Например, у мужчины можем спросить: "Что вы делали вчера в гостинице с двумя очаровательными блондинками?".
- Сколько стоит разыграть друга?
- Средняя стоимость розыгрыша от 1,5 до 5 тысяч долларов. Но самая дешевая и в принципе достаточно интересная так называемая игра одного-двух актеров. Такой спектакль стоит от 500 долларов и иногда он даже интереснее. Но порой у нас заказывают и длительные розыгрыши, которые реализуем несколько дней. Такая инсценировка оценивается в сумму от 5 до 7 тысяч долларов. Но людей это не останавливает.
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