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Новый сезон

07 Июня 2011, 17:23 | Дальний Восток

В ближайшее воскресенье Приморский краевой драматический театр им. Горького открывает новый сезон. Вернувшись из двадцатидневной поездки в КНР (г. Харбин и пр. Цзилинь), актеры радуются тому, что родной театр после ремонта обновился и похорошел.

Заменены кресла, настелены полимерные полы, на фасаде - новые окна и витражи. На сцене устанавливается новый занавес (ткань из Голландии, шито в Москве).

- За все это огромное спасибо администрации края и лично Сергею ДАРЬКИНУ, - особо подчеркнул главный режиссер Ефим ЗВЕНЯЦКИЙ. - Открываем мы сезон спектаклем "Шут Балакирев". Он не шел у нас почти год, и потому можно считать его второй премьерой. Следом идет премьера по пьесе Лопе де Вега "Учитель танцев" и по Уильяму Теннеси "Трамвай желания". Новый сезон - юбилейный. Мне исполняется 60 лет, а театру 75. Я лично репетирую спектакль по пьесе Александра ВОЛОДИНА "С любимыми не расставайтесь" и с особым трепетом намерен начать репетиции "Юноны и Авось". У наших актеров будет возможность проявить свои вокальные и хореографические данные. Что касается новых имен в труппе, то отмечу главное - мы верны традиции брать на работу только выпускников Дальневосточной академии искусств.

Главный объект исследования театра - отношения и судьбы простых людей в очень непростом мире. Его спектакли вызывают у зрителя добрые и светлые чувства. В новом сезоне театр продолжит свою традицию и будет приглашать на постановки разноплановых режиссеров из других городов России и из-за рубежа.

Автор: Наталья Дека
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