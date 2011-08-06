Скончался звезда кинокомедии «Полицейская академия» Бубба Смит

Стало известно о скоропостижной смерти бывшего профессионального игрока в американский футбол, звезды Голливуда Буббы Смита.

Российскому массовому зрителю он стал известен в первую очередь по роли сержанта полиции Моисея Хайтауэра из цикла кинокомедий «Полицейская академия».

Как сообщают информагентства со ссылкой на полицию Лос-Анджелеса, футболист и актер Чарльз «Бубба» Смит был найден в среду мертвым в своем особняке в Лос-Анджелесе.