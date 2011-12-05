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«Красой России» стала блондинка из Москвы

05 Декабря 2011, 21:01 | Дальний Восток

«Мисс Москва» этого года 23-летняя Наталья ПЕРЕВЕРЗЕВА признана самой красивой россиянкой, победив на конкурсе «Мисс Россия – 2011» 1 декабря.

В этом году жюри конкурса за корону «Красы России» возглавил актер, продюсер, президент Ассоциации каскадеров России Александр ИНШАКОВ. Финал смотра прошел в концертном зале гостиницы «Космос». Наташа Переверзева обошла 47 участниц со всей России. Таким образом Наталья получила главную награду – корону королевы красоты и возможность представить Россию на конкурсе «Мисс Земля», в котором примут участие 95 девушек со всего мира.

Девушка сама не верила своему счастью и, принимая бриллиантовое колье из рук «Красы России-2010», расплакалась и срывающимся голосом сказала: «Я благодарна жюри, зрителям и, самое главное, своим родителям! Эта победа – для вас!». СМИ приводят параметры красавицы – 177, 89-60-89 (рост, грудь – талия – бедра). Наталья является аспиранткой Финансового университета при Правительстве России, работала в Министерстве финансов после окончания Финансовой академии. Серьезно увлекается музыкой. Друзья и коллеги считают ее добрым человеком и преданным другом. Считает, что самое важное и ценное, что есть на Земле, – это человеческая жизнь, поэтому готова помогать нуждающимся бороться за нее. Цель в жизни – сделать все возможное, чтобы будущие дети гордились своей мамой.

Первой вице-мисс России объявлена Алиса ВЕСЕЛОВА из Карелии, понравившаяся жюри естественностью. Также в пятерку первых красавиц России входят Анастасия САНИТАРОВА из Якутии, Елена ХРИСТОФОРОВА (Архангельск), а также Дарья СИДИРОВА из Новосибирска и Екатерина МИЛЛЕН из Северной столицы.

ВЗГЛЯД.ру

Автор: Vz.Ru
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