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Готовимся к 8 Марта: что означает расцветка букета?

05 Марта 2012, 23:33 | Дальний Восток

И все-таки вы остановились на букете. Не вы одни. По данным таможни, за два месяца в общем объёме ввезённой в Приморье цветочной продукции 69,4% занимают розы, 7,9% – лилии, 6,2% – хризантемы, 1,7% – орхидеи и 14,8% – прочие цветы. Так что букеты могут быть разнообразны. Но не лишне при этом помнить о том, что означают цвета букетов.

Красный цвет - означает жизнь, любовь, свободу, торжество и в то же время огонь, кровь. Букет алых или красных роз, будет скорее расценен как выражение страсти, чем как признание в любви.

Желтый цвет цветка - почему-то считается цветом разлуки и предательства, хотя на самом деле желтый - это цвет солнца, цвет тепла, интеллекта. Особенно оценят этот цвет англичане, ведь на островах Великобритании очень мало солнца.

Зеленовато-желтый цвет - ненависть, зависть, неверность, своенравие. Не стоит дарить женщине зеленовато-желтую орхидею, чтобы не вызвать подозрений!

Оранжевый цвет - радость, теплота, солнце, сила, урожай, счастье, праздник. Букет из календулы или тагетиса смотрится ярким и подарит немало радости, напоминая о теплом лете и щедрой осени.

Фиолетовый цвет цветка - связующий цвет, означающий печаль, и в то же время величие, достоинство, роскошь.

Синий цвет цветка - холод, спокойствие, тяжесть, энергия, бесконечность, тоска. Букет синих ирисов, подаренных любимой женщине, напомнит ей, что у нее есть на кого положиться.

Голубой цвет - чистота, верность, даль. Букет голубых колокольчиков или незабудок хорошо преподнести чистому, юному, невинному существу.

Зеленый цвет - мир, пассивность, покой. Композиции с большим количеством зелени помогут создать приятную, спокойную атмосферу.

Светло-зеленый цветок - чистота, веселье. Букеты с использованием светлой зелени особенно хороши весной.

Белый цветок - это нейтральный цвет, сильно контрастирующий со всеми темными цветами, вносит свет, веселье. Символически белые цветы воспринимаются как чистота, невинность, в некоторых странах, в связи с религиозными традициями синтоизма, буддизма и некоторых других религий - траур.

Черный цвет - это нейтральный цвет. Черный цвет обычно обозначает печаль, серьезную торжественность или какой то траур. Но это не значит, что нельзя дарить цветы этого колера тем, кто их любит. С этим цветом надо быть осторожнее. Черные розы, например, хороши только тогда, когда они к месту или же весьма любимы получателем букета. Не стоит дарить черные цветы очень часто.

"Золотой Рог".

Автор: По материалам информагентств
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