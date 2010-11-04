Жигунов снимет фильм во Владивостоке

Во Владивостоке стартовали съемки восьмисерийного приключенческого фильма «Пираньи». Телепроект осуществляется продюсерским центром Сергея ЖИГУНОВА и каналом «Россия». Новый проект продюсера Жигунова будет рассказывать о борьбе с рыбной мафией и браконьерами. Фильм снимается в рамках широкомасштабной рекламной кампании Федерального агентства по рыболовству «Рыба ждет!».

Сергей Жигунов участвует в съемках не только как продюсер, но и как советник по идеологии и рекламе Росрыболовства. Сам он во Владивосток еще не прилетел. В фильме «Пираньи» Сергей Викторович сыграет одну из главных ролей, кроме того, в фильме будут сниматься Евгений СИДИХИН, Ирина АПЕКСИМОВА, Валерия ЛАНСКАЯ, Аристарх ВЕНЕС. Режиссуру доверили Александру АРАВИНУ. В одном из недавних интервью Сергей Жигунов рассказал некоторые подробности проекта: «Картина будет сложной - очень далеко хотим забраться - аж во Владивосток, где базируются рыболовецкие корабли. Я тоже буду в нем играть - рыбопромышленника. Уже работаем над продолжением «Пираний», место действия - Астрахань. У нас, в России, рыбная мафия орудует в трех городах: Владивостоке, Мурманске и Астрахани. Есть о чем рассказывать». Ожидается, что фрагменты фильма пройдут на телевидении в виде рекламных «рыбных» роликов в рамках рекламной кампании «Рыба ждет!». Телезрители увидят реальные кадры высадки инспекторов рыбнадзора с вертолета и погони за браконьерами.