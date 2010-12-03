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Во Владивостоке будет издана «Антология дальневосточной литературы»

03 Декабря 2010, 14:58 | Дальний Восток

О том, какие меры нужно предпринимать для популяризации русского языка и литературы в Азиатско-Тихоокеанском регионе, говорили на ноябрьском заседании президиума Азиатско-Тихоокеанской ассоциации преподавателей русского языка и литературы (АТАПРЯЛ).

Одним из главных пунктов обсуждения было проведение IV международной научно-практической конференции «Русский язык и русская культура в диалоге стран АТР», которая собирает во Владивостоке видных ученых не только Дальнего Востока России, но и стран АТР. Было решено провести конференцию с 20 по 30 апреля 2011 года. Данная конференция будет первым мероприятием такого рода, проводимым на базе созданного Дальневосточного федерального университета, который, как известно, будет нести звание центра распространения русского языка и русской культуры в странах АТР.

Ассоциация поддержала проект инициативной молодежи Владивостока о проведении «Тихоокеанского детского форума Русского мира» осенью 2011 г. В рамках данного форума Владивосток посетят дети из стран АТР, которые интересуются русским языком и культурой и хотят популяризировать их в своей стране. АТАПРЯЛ будет участвовать в отборе участников форума с российской стороны через свои региональные отделения. АТАПРЯЛ поддержала инициативу главного редактора альманаха «Рубеж» Александра Колесова об издании «Антологии дальневосточной литературы», которая вобрала бы в себя лучшие произведения писателей, а также фольклор и национальный эпос всего Дальнего Востока.

В свете предстоящего 50-летия со дня первого полёта человека в космос будет проведена акция фонда «Русский мир» «Первый в космосе».

Есть новости и о журнале «Вестник АТАПРЯЛ»: решено приступить к подготовке второго выпуска, а также провести переговоры с Высшей аттестационной комиссий о рекомендации данного журнала в качестве издания для опубликования научных статей для будущих кандидатов и докторов наук.

В 2011 году будут проведены выездные заседания АТАПРЯЛ в городах, где есть ее представительства – в Хабаровске, Уссурийске, Биробиджане и Петропавловске-Камчатском.

Досье
Межрегиональная общественная организация «Азиатско-Тихоокеанская ассоциация преподавателей русского языка и литературы» создана в октябре 2007 г. в целях содействия реализации государственной политики в области сохранения, развития и распространения русского литературного языка и культуры. Президентом ассоциации является директор дальневосточного филиала фонда «Русский мир» А.Н. Зубрицкий.
Автор: Юрий Рогов
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