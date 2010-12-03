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«Истории Чехонте» продолжаются…

03 Декабря 2010, 14:53 | Дальний Восток

В конце ноября жители города Владивостока снова окунулись в чеховские настроения. А причиной тому стал тот факт, что в Синем зале музея им. В.К. Арсеньева состоялся мини-спектакль «Спать хочется» по мотивам одноименного рассказа А.П. Чехова.

2010 год является дважды юбилейным: во-первых, 150 лет со дня рождения Антона Павловича, во-вторых, 120 лет со дня посещения им Владивостока. Эти две даты и стали поводом для того, чтобы начать проект «Истории Чехонте», являющийся циклом культурных мероприятий, посвященных писателю.

Мини-спектакль «Спать хочется» представлял собой экспериментальную постановку игры одного актера с использованием аудио- и видеоэффектов. Организатором проекта стала Творческая студия «Активный залог» при поддержке Дальневосточного филиала фонда «Русский мир» и Азиатско-Тихоокеанской ассоциации преподавателей русского языка и литературы. После спектакля состоялось обсуждение, которое включало в себя как попытку интерпретации рассказа А.П. Чехова «Спать хочется», так и оценку режиссерского видения и реализации литературного произведения на сцене. Зрителями положительно была воспринята игра актрисы Натальи Бочули, которая смогла войти в образ и передать все страдания главной героини. Хорошей режиссерской находкой ценители творчества А.П. Чехова назвали театр теней и цифровую обработку голосов актеров, что в полной мере передавало состояние полусна, царившего на страницах рассказа. Интересным приемом стало и раскрытие идеи рассказа при помощи других произведений искусства: так, в спектакль были включены стихотворения Марины Цветаевой и Ольги Аристовой, а при обсуждении была упомянута скульптура Михаила Шемякина «Дети – жертвы пороков взрослых», которая является пространственным воплощением проблем, поднимаемых в «Спать хочется», а именно жестокость и равнодушие людей, ставшие причиной трагедии.

После обсуждения спектакля зрителям предложено было посмотреть короткометражный фильм «Беззаконие», также снятый по одноименному рассказу А.П. Чехова. Фильм стал своего рода продолжением идей, содержащихся в предыдущем произведении, с той только разницей, что раскрывал он их при помощи не трагического, а комического пафоса: это завещание великого русского писателя относиться друг к другу внимательно, соучаствовать и всегда быть друг за друга в ответе.

Автор: Елена Савельева | Юлия Басацкая
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