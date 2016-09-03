В Республике Корея вышло уникальное издание, имеющее отношение к России и, в частности, Приморью

В честь 25-летия установления дипломатических отношений между Россией и Республикой Корея в последней недавно была опубликована книга под названием «От Сабатина до Пушкина», которая в деталях освещает отношения между двумя странами. Книга пользуется большим спросом в магазинах, сообщает деловая газета "Золотой Рог".

Особенностью данного издания является то, что она составлена сразу на двух языках, именно этим можно объяснить ее особую популярность.

По мнению продавцов, книга получает положительные отзывы, благодаря чему слух о ней распространяется очень быстро. Ее называют книгой, обязательной для чтения, ведь она содержит точку зрения россиян на современную историю РК, подробно знакомит читателя с так полюбившимися корейцам красочным русским искусством, корейско-российскими историей и образованием, Книга призвана улучшить понимание России в Корейком обществе.

Книга получила массу положительных отзывов корейских экспертов по России благодаря тому, что освещает широкий спектр вопросов: от описания жизни и работы российского архитектора, спроектировавшего триумфальную арку независимости Кореи 1883-1904 гг., здание российского посольства, Дворец ДокСу и другие здания в европейском стиле до истории взаимоотношений двух государств и их перспектив.

В связи с этим, посол РФ в Корее положительно оценил книгу и подчеркнул, что она может внести значительный вклад в развитие отношений между Россией и Республикой Кореей.

По мнению Торгового Представительства, в Корее и Российских СМИ, освещающих вопросы Кореи, если население обеих стран будет знать о долгих дружеских отношениях между странами, то это позволит нам лучше понимать друг друга.

Исходя из всего вышесказанного, можно смело утверждать, что благодаря просвещению жителей Республики Корея о Сабатине и Пушкине, а также визиту в Россию Президента РК, г-жи Пак Кын Хэ для проведения переговоров на высшем уровне, нам удастся не только подтвердить тесное политическое и экономическое сотрудничество, но и существенно расширить взаимодействие в научно-технической, гуманитарной и других областях.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.