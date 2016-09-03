Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В Республике Корея вышло уникальное издание, имеющее отношение к России и, в частности, Приморью
В честь 25-летия установления дипломатических отношений между Россией и Республикой Корея в последней недавно была опубликована книга под названием «От Сабатина до Пушкина», которая в деталях освещает отношения между двумя странами. Книга пользуется большим спросом в магазинах, сообщает деловая газета "Золотой Рог".
Особенностью данного издания является то, что она составлена сразу на двух языках, именно этим можно объяснить ее особую популярность.
По мнению продавцов, книга получает положительные отзывы, благодаря чему слух о ней распространяется очень быстро. Ее называют книгой, обязательной для чтения, ведь она содержит точку зрения россиян на современную историю РК, подробно знакомит читателя с так полюбившимися корейцам красочным русским искусством, корейско-российскими историей и образованием, Книга призвана улучшить понимание России в Корейком обществе.
Книга получила массу положительных отзывов корейских экспертов по России благодаря тому, что освещает широкий спектр вопросов: от описания жизни и работы российского архитектора, спроектировавшего триумфальную арку независимости Кореи 1883-1904 гг., здание российского посольства, Дворец ДокСу и другие здания в европейском стиле до истории взаимоотношений двух государств и их перспектив.
В связи с этим, посол РФ в Корее положительно оценил книгу и подчеркнул, что она может внести значительный вклад в развитие отношений между Россией и Республикой Кореей.
По мнению Торгового Представительства, в Корее и Российских СМИ, освещающих вопросы Кореи, если население обеих стран будет знать о долгих дружеских отношениях между странами, то это позволит нам лучше понимать друг друга.
Исходя из всего вышесказанного, можно смело утверждать, что благодаря просвещению жителей Республики Корея о Сабатине и Пушкине, а также визиту в Россию Президента РК, г-жи Пак Кын Хэ для проведения переговоров на высшем уровне, нам удастся не только подтвердить тесное политическое и экономическое сотрудничество, но и существенно расширить взаимодействие в научно-технической, гуманитарной и других областях.
Новости тематики
Новости раздела
- Актер Стивен Сигал просится жить на Дальнем Востоке России
- Стивен Сигал приедет на сахалинский "Край света"
- В Республике Корея вышло уникальное издание, имеющее отношение к России и, в частности, Приморью
- Крым подключится к культурной программе Восточного экономического форума в Приморье
- Дальневосточники поставили мюзикл про Тимура и Амура
- Леонардо Ди Каприо публично поблагодарил якутов за "Оскар"
- Фестиваль японского кино пройдет в Петропавловске-Камчатском
- Во Владивостоке и Хабаровске пройдет "Фестиваль Рахманинова"
- Хоры Дальнего Востока "бились" в Приморье
- Фильм из Приморья - на кинофестивале в Ницце
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В прибрежных водах Дальнего Востока появились косатки-мутанты
- Ученые: кесарево сечение серьезно влияет на здоровье ребенка
- В России вновь ажиотажный спрос на доллары
- Полицейские написали жесткую памятку о том, как отбиваться от цыган-гипнотизеров
- Хитом Летнего Кубка КВН во Владивостоке стала шутка о том, как "Адмирал" "натянул" "Амур"
- Французская корпорация будет производить во Владивостоке электрооборудование
- Партизанск обогнал даже Сочи!
- В Приморье такси столкнулось КАМАЗом (Фото, Видео)
- За рыбалку на Ханке приморцев оштрафовали на 100 тысяч рублей каждого
- У берегов Приморья запахло жареным