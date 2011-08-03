«Крепкий орешек - 5» будет спасать мир в России

Действие продолжения культового американского боевика «Крепкий орешек» будет разворачиваться в России. Такое испытание главному герою фильма, полицейскому Джону Маклейну, придумал сценарист фильма «Крепкий орешек 5» Скип Вудз.

Вместе с тем, киностудия «20-й век Фокс», которая собирается снимать фильм, еще не определилась с режиссером картины. Предполагаемый ранее кандидат Ноам Мурро от предложения киностудии отказался.

Напомним, предыдущие четыре части кинофильма «Крепкий орешек», выходившие на мировые экраны с 1988 по 2007 годы, стали популярны по всему миру.