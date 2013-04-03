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"Музыкальные послы Оклахомы" на Дальнем Востоке: в Приморье и на Камчатке выступит трио "Хорсшу Роуд"

03 Апреля 2013, 16:16 | Дальний Восток

Во Владивосток прибывает трио «Хорсшу Роуд» (Horseshoe Road) из штата Оклахома.  Американские музыканты выступят во Владивостоке (5 апреля, Приморская филармония), Находке (6 апреля, Интерклуб и клуб «Кот и клевер») и Петропавловске-Камчатском (8 апреля, Камчатский театр драмы и комедии), сообщило Генеральное консульство  США.

«Группа «Хорсшу Роуд» – прекрасный образец музыки, представители которой черпают идеи и вдохновение в глубинных пластах народной культуры, - говорит Сильвия Курран, Генеральный консул США во Владивостоке. - В их творчестве переплетается множество стилей: от блюза и блю-грасса, до цыганского джаза, свинга, кантри, рока и госпела.  Я знаю, что в России очень многие любят и ценят такую музыку, и уверена, что концерты «Хорсшу Роуд» придутся по душе дальневосточникам».

Творчество этой группы известно далеко за пределами США.  Музыканты «Хорсшу Роуд» играли более чем в двадцати странах Северной, Центральной и Южной Америки, в Европе, Азии и Африке.  Два года назад трио стало победителем международного конкурса акустической музыки (2011 International Acoustic Music Awards) в номинации кантри/блю-грасс.  Дальневосточное турне станет для «Хорсшу Роуд» первым опытом общения с российской аудиторией.  

В составе трио играют следующие исполнители:  Кайл Диллингхэм (Kyle Dillingham) – скрипка, вокал;  Питер Маркес (Peter Markes) - гитара/ вокал;  Брент Солсбери (Brent Saulsbury) - контрабас/вокал.  

Лидера группы скрипача Кайла Диллингхэма называют «музыкальным послом штата Оклахома».  Его виртуозной игре аплодировали зрители в 29 странах мира, в том числе на концертах в честь короля Малайзии и принцессы Тайланда. Эпизоды с выступлений «Хорсшу Роуд» были включены в фильм, посвященный столетнему юбилею Оклахомы.     
 
Более подробно с творчеством группы и музыкантов можно ознакомиться на  сайте группы

ZRPRESS.Ru, Владивосток.
 

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Теги: Генеральное консульство США  horseshoe road 



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