Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
"Музыкальные послы Оклахомы" на Дальнем Востоке: в Приморье и на Камчатке выступит трио "Хорсшу Роуд"
Во Владивосток прибывает трио «Хорсшу Роуд» (Horseshoe Road) из штата Оклахома. Американские музыканты выступят во Владивостоке (5 апреля, Приморская филармония), Находке (6 апреля, Интерклуб и клуб «Кот и клевер») и Петропавловске-Камчатском (8 апреля, Камчатский театр драмы и комедии), сообщило Генеральное консульство США.
«Группа «Хорсшу Роуд» – прекрасный образец музыки, представители которой черпают идеи и вдохновение в глубинных пластах народной культуры, - говорит Сильвия Курран, Генеральный консул США во Владивостоке. - В их творчестве переплетается множество стилей: от блюза и блю-грасса, до цыганского джаза, свинга, кантри, рока и госпела. Я знаю, что в России очень многие любят и ценят такую музыку, и уверена, что концерты «Хорсшу Роуд» придутся по душе дальневосточникам».
Творчество этой группы известно далеко за пределами США. Музыканты «Хорсшу Роуд» играли более чем в двадцати странах Северной, Центральной и Южной Америки, в Европе, Азии и Африке. Два года назад трио стало победителем международного конкурса акустической музыки (2011 International Acoustic Music Awards) в номинации кантри/блю-грасс. Дальневосточное турне станет для «Хорсшу Роуд» первым опытом общения с российской аудиторией.
В составе трио играют следующие исполнители: Кайл Диллингхэм (Kyle Dillingham) – скрипка, вокал; Питер Маркес (Peter Markes) - гитара/ вокал; Брент Солсбери (Brent Saulsbury) - контрабас/вокал.
Лидера группы скрипача Кайла Диллингхэма называют «музыкальным послом штата Оклахома». Его виртуозной игре аплодировали зрители в 29 странах мира, в том числе на концертах в честь короля Малайзии и принцессы Тайланда. Эпизоды с выступлений «Хорсшу Роуд» были включены в фильм, посвященный столетнему юбилею Оклахомы.
Более подробно с творчеством группы и музыкантов можно ознакомиться на сайте группы.
ZRPRESS.Ru, Владивосток.
Новости тематики
- В Приморье в Ночь музеев откроются новые выставки и экскурсионные маршруты
- Во Владивостоке собирались любители фантастики
- Во Владивостоке и Хабаровске пройдет "Фестиваль Рахманинова"
- Сбербанк – официальный партнер Международного кинофестиваля "Меридианы Тихого"
- Республика Саха (Якутия) и Приморский край будут дружить театрами оперы и балета
- "Музыкальные послы Оклахомы" на Дальнем Востоке: в Приморье и на Камчатке выступит трио "Хорсшу Роуд"
- На Дальнем Востоке бродвейский певец и танцор Тай Стивенс исполнит хиты из американских мюзиклов
- Шеньчжень ждет русских художников
- В Благовещенске хаос превратили в фестиваль
- Масленица первого блина
Новости раздела
- Сахалин в ожидании нового Чехова
- Афиша на Primorye.ru: узнавай о событиях и покупай билеты онлайн
- Лучшая доля рода Коротаевых
- Определены даты Сахалинского международного кинофестиваля "Край света"
- В Приморье в Ночь музеев откроются новые выставки и экскурсионные маршруты
- Горячий привет с Севера
- У мольберта - Наталья Гончарова
- Фестиваль "Территория. Сахалин" станет мультижанровым
- На Сахалине идет первый в России фестиваль телевизионных фильмов
- 7 тысяч зрителей побывали на празднике открытия "Берингии-2018" на Камчатке
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Во Владивостоке приступили к подготовке скандального строительства 24-этажного дома
- Экзамен на получение водительских прав станет намного сложнее
- В августе россиянам мало не покажется
- "Капитан Хлебников" попал в осаду
- В Находке назрел очередной портовый передел
- Во Владивостоке растут цены на вторичное жилье
- Во Владивостоке температура воздуха может подняться до плюс 32 градусов
- Во Владивостоке побывал гигантский контейнеровоз
- Игорь Пушкарев пообещал подарить деньги
- "Гектарные" миллиарды оказались никому не нужны, как и сами гектары