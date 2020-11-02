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Компания "Терминал Астафьева" помогла отремонтировать находкинскую библиотеку "Зеленый мир"
Предприятие помогло отремонтировать проблемную крышу здания, где находится библиотека
АО «Терминал Астафьева» стал партнером находкинской библиотеки «Зеленый мир» и помог провести ремонт учреждению. В конце октября в городе прошло торжественное открытие библиотеки на которое собрались читатели всех возрастов, а также представители администрации города и компании-спонсора. Об этом сообщает «Золотой Рог».
Как рассказывают местные жители, «Зеленый мир» расположен на окраине города в промышленном районе, где совсем нет учреждений культуры и эта библиотека – единственный такой островок.
«Зеленый мир» был закрыт на ремонт еще в марте 2020 года и жители Находки с первого дня ждали, когда же распахнутся двери отремонтированного учреждения, чтобы снова можно было прийти, взять книжку или встретиться с местным писателем.
Так, в день открытия, постоянный читатель библиотеки Галина Квашнина отметила, что здание стало значительно лучше.
«От всех читателей хочу сказать огромное спасибо библиотекарям, строителям, волонтерам и вообще всем людям, которые внесли свой вклад в ремонт библиотеки. Ей уже 41 год, но, как сказала героиня одного известного фильма, "В сорок лет жизнь только начинается», — сказала Галина Квашнина.
В течении всего ремонта строители провели реконструкцию как внешней части здания, так и внутренних помещений. А компания-спонсор «Терминал Астафьева» помогла капитально отремонтировать крышу учреждения.
Интересно то, что граждане, пришедшие на открытие не скрывали свою нетерпеливость и стремились поскорее зайти и посмотреть, что же изменилось внутри здания. Некоторые даже рассказывали, что время от времени звонили в библиотеку и узнавали дату открытия.
«Много лет мы переживали из-за того, что эта библиотека в течение долгого времени являлась единственным очагом культуры в этом микрорайоне. Мы хотим, чтобы этот очаг был уютным и красивым. Радостно, что сегодня мы собрались в таком прекрасном помещении. Я считаю, что это та отправная точка, которая позволит нам привлечь ещё больше жителей. На сегодняшний день зарегистрированных читателей более трех тысяч, из них 1700 детей. Мы продолжим работать над благоустройством библиотеки: сегодня есть возможность получать гранты, создавать партнерские связи. У нас уже есть хороший надежный партнер в лице "Терминала Астафьева", которому мы очень благодарны», — отметила заместитель начальника управления культуры администрации НГО Наталья Скуратовская.
Отметим, что на сегодняшний день в фонде библиотеки около сорока тысяч экземпляров самых разных книг. Однако зелёный мир, это не только книгохранилище, но и культурный центр, где постоянно проходят встречи с писателями, а также общественные мероприятия. Более того, "Терминал Астафьева" пополнил фонд библиотеки новыми книгами приморских авторов.
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