В Восточном военном округе выявили отличников вокальной подготовки

В Восточном военном округе завершился региональный фестиваль военно-патриотической песни «Аты-баты».

В Доме офицеров Восточного военного округа в Хабаровске гала-концертом завершился ежегодный, 10-й региональный фестиваль военно-патриотической песни «Аты-баты».

Жюри оценило 36 номеров, которые представили более 50 участников из пяти субъектов Российской Федерации, расположенных на территории Восточного военного округа. В пяти номинациях на сцене выступили военные самодеятельные артисты из Хабаровского и Приморского краев, Амурской и Еврейской автономной областей и Республики Бурятия.

Гран-При фестиваля завоевал рядовой Сергей Гринчук, который служит в Бикинском гарнизоне Хабаровского края. Высокую награду жюри присудило ему за блестящее исполнение песни «Моя Россия». В номинации «Вокал» лучшим стал рядовой Яков Делятин. Он служит в одной из частей учебного центра Восточного военного округа в Хабаровске. Лучшая авторская песня была представлена Владимиром Барабашем из Белогорского гарнизона Амурской области. Первым музыкальным коллективом стал вокально-инструментальный ансамбль «Россия» из города Биробиджана.

Как отметил председатель жюри, начальник отделения культуры Восточного военного округа подполковник Максим Мандрыкин, за десять лет существования фестиваля, на его сцене выступили сотни талантливых исполнителей и авторов песен. Многие из них после увольнения в запас, продолжили профессионально заниматься музыкальным творчеством. Конкурс ежегодно позволяет выявлять талантливых военнослужащих, расширять диапазон культурного обслуживания воинских частей.

Все участники фестиваля были награждены грамотами, а лауреаты призами и ценными подарками командующего войсками Восточного военного округа. Обладатель Гран-При Сергей Гринчук, получил возможность выступить на общероссийском этапе фестиваля в Москве, сообщает Группа информационного обеспечения Восточного военного округа.