Следственный комитет заинтересовался книгой Бориса АКУНИНА «Весь мир театр». Сотрудники ведомства проверили ее на наличие признаков экстремизма, но ничего не нашли.

Интерес следователей к книге Григория ЧХАРТИШВИЛИ (псевдоним – Борис Акунин) «Весь мир театр» обернулся политическим анекдотом, пишет Svobodanews.ru. Поводом для проверки стало заявление некоего А. М. ВОЕВОДИНА.

О ее начале директору издательства где издана книга Чхартишвили, сообщил старший следователь Пресненского отдела СУ по центральному округу Москвы Константин ЦЕПЕЛЕВ. Он вызвал директора издательства Ирину БОГАТ, чтобы она дала объяснения.

Впрочем, скандал длился всего несколько часов. Следствие не нашло экстремизма в книге, в возбуждении уголовного дела отказано.

Сам Григорий Чхартишвили связал проверку своей книги с предстоящим Русским маршем. Он предположил, что следователи накануне этого события могут как никогда болезненно воспринимать заявления о потенциальном экстремизме.

– Видимо, есть приказ: все заявления, в которых фигурирует слово «экстремизм», срочно рассматривать и докладывать. К слову, Воеводин - один из главарей банды скинхедов, который находится в пожизненном заключении по обвинению в экстремизме. Видимо, ему скучно. А следователи восприняли его заявления не критично,- полагает писатель.