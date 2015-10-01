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Хоры Дальнего Востока "бились" в Приморье

01 Октября 2015, 15:00 | Дальний Восток

В поселке Кавалерово прошел отборочный этап Дальневосточной ярмарки хоров духовно-патриотической песни «За веру и Отечество». Инициатором проведения ярмарки является Арсеньевская епархия Русской православной церкви, пишет газета "Золотой Рог".

В этом этапе участвовало 40 хоровых коллективов - самодеятельных и профессиональных из 8 районов Северо-Восточного Приморья, всего - 581 человек.

Отборочный этап выявил лучшие коллективы, которые приедут 3 ноября в Арсеньев на финал. Его участниками станут самодеятельные артисты со всего Дальнего Востока - из Амурской, Магаданской, Хабаровской и других епархий.

По окончании конкурса 4 ноября в Арсеньеве состоится гала-концерт победителей. Лучшие произведения будут записаны на диски и розданы бесплатно участникам конкурса. Некоторые коллективы будут приглашены на гастрольный тур по Приморскому краю. Конкурс приурочен к Дню народного единства 4 ноября и празднованию в честь Казанской иконы Божией Матери.

4 ноября также в Арсеньеве состоится праздничная литургия и крестный ход в честь Божией Матери и иконы ее Казанской и Дня народного единства.

Татьяна КУРОЧКИНА.   Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: Татьяна Курочкина
Теги: конкурс 



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