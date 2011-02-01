Слухи о скорой продаже Дома офицеров Тихоокеанского флота сильно преувеличены

Реформирование Вооруженных сил РФ заставляет Министерство обороны освобождаться от движимого и недвижимого имущества, содержание которого влетает в копеечку, но практической функции уже не несет. Поэтому встал вопрос о реализации ненужного и структуре, которая этим займется.

Три года назад указом президента была создана коммерческая структура «ОАО «Оборонэкспорт», главным акционером которого выступило Минобороны, ставшее владельцем имущества фактически на 1 трлн рублей.

В числе объектов, от которых отказывается МО, а «Оборонсервис» готов реализовать, уже вошли целые городки, оставленные военными. Сегодня полным ходом идет реализация военного недвижимого имущества, правда, в массе своей расположенного в черте Москвы и Санкт-Петербурга. Продажа год назад пары сараев и полгектара земли на Рублевке за миллиард с хвостиком до сих пор остается рекордной!

Очень редко еще вчерашняя военная собственность дальних гарнизонов фигурирует в лотах. Так, единственной более-менее крупной сделкой с имуществом, находившемся на балансе Тихоокеанского флота, остается 3,5 га земли и 11 недвижимых объектов, приобретенных в сентябре 2009 года за 103,3 млн рублей ЗАО «Русская тройка» - известного на Дальнем Востоке и в России железнодорожного оператора в сегменте интермодальных контейнерных перевозок.

О купле-продаже военного имущества в 2010 году не было слышно, нет таких планов на 2011-й. Во всяком случае, в штабе ТОФ нам не могли назвать ни одного объекта, ни одного документа на высвобождающиеся объекты МО и ТОФ.

Тем не менее в поле зрения потенциальных покупателей недвижимость не только бывших, но и еще существующих военных городков и гарнизонов попадает. Но их интересуют не сами городки с их тяжелым коммунальным хозяйством. Еще в прошлом году было принято принципиальное решение снять с баланса, а говоря по-военному, вывести из оперативного управления округов и флотов часть культурно-бытового имущества. В тот перечень попали гарнизонные клубы, дома офицеров, бани, столовые и прочие «театральные подмостки» - вот они покупателям интересны.

Как нам рассказали в штабах ТОФ и 5-й общевойсковой армии (г. Уссурийск) в первую очередь будут закрыты, а впоследствии реализованы объекты соцкультбыта расформированных гарнизонов.

Вторая очередь ликвидации коснется оставшихся гарнизонов, где подобных заведений несколько и выполняют они подчас дублирующие функции.

К примеру, Дом офицеров советской армии (ДОСА) является очагом культуры Уссурийского гарнизона и, к слову, практически единственной театрально-концертной площадкой 150-тысячного города. В расположенном недалеко поселке Барановский, где расквартирована 83-я бригада ВДВ, также есть свой Дом офицеров. Согласно новому положению, Барановский ДО будет сокращен и впоследствии реализован.

На сегодня вся инфраструктура, продолжающаяся управляться войсковыми объединениями, уже стала полугражданской. По неподтвержденным сведениям, есть циркуляр, по которому клубы, театры, кинозалы уже сегодня должны зарабатывать на свое содержание сами. Ими руководят гражданские лица, вчерашние военнослужащие.

Именно поэтому в деловой среде Приморского края заговорили о приватизации очень крупных и знаковых объектов, таких как ДОСА в г. Уссурийске, о чем мы уже говорили, а также ДОФ – Дом офицеров флота во Владивостоке.

Последний давно вызывает активный азарт у некоторых представителей приморского бизнеса, поэтому известие о скором расставании МО с подобными объектами породило массу слухов и спекуляций. Да так, что флот в лице группы общественных связей вынужден был обнародовать опровергающее слухи о продаже ДОФа информационное сообщение:

«В течение последних двух месяцев в центральных и региональных средствах массовой информации были опубликованы материалы о ситуации с военными учреждениями культуры. … Данная проблема небезразлична и командованию Тихоокеанским флотом, которое всеми силами поддерживает на должном уровне работу учреждений культуры и творческих коллективов на флоте. В настоящее время во всех гарнизонах, где базируются объединения, соединения и части ТОФ, продолжают полноценно функционировать военные учреждения культуры. … Во Владивостоке таких учреждений несколько. В их числе Дом офицеров флота, Военно-исторический музей, Ансамбль песни и пляски ТОФ, Драматический театр ТОФ, разместившийся в здании бывшего ВМК, и матросский клуб отдельной бригады морской пехоты. … Каких-либо указаний о передаче существующих очагов военной культуры … не поступало.

Дыма без огня не бывает, выдавая желаемое за действительное, некоторые журналисты и общественные деятели искаженно трактуют реформирование в Вооруженных силах, в частности, тему продажи учреждений культуры…

Передача военного учреждения культуры возможна лишь тогда, когда гарнизон перестает существовать. В этом случае клуб может установленным порядком быть передан местным властям. Как пример - Дом офицеров в поселке Хороль. Подобная ситуация складывается и на острове Русский. Теперь, когда воинские части с острова выведены, а земли переданы под строительство объектов форума АТЭС, будет решаться вопрос, кто будет новым хозяином местного Дома офицеров».