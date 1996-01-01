Забытая гравюра

В филиале Приморской картинной галереи на Партизанском проспекте, 12 открылась выставка гравюр, посвященная 50-летнию известного художника Андрея КАМАЛОВА, безвременно покинувшего этот мир в 2002 году. Новая экспозиция - это итог первого краевого конкурса графических работ, объявленного фондом Камалова весной этого года.

Пять конкурсных тем: "Мое отечество", "Земля и океан", "Восток и Запад", "Морской берег" и "Старое и новое искусство" дали возможность многообразно и разносторонне показать Отечество в ракурсе Дальнего Востока, в аспекте западной и восточной философии. Из 600 гравюр, присланных на конкурс, в каталог включены около 100. К сожалению, из-за ограниченности помещения не все работы попали в экспозицию. Возраст конкурсантов от 10 лет до 50 с "гаком".

В день открытия выставки в зале филиала "картинки", как говорится, яблоку негде было упасть. По признанию сотрудников галереи, они не ожидали такого интереса к мероприятию. Много было художников, пришедших, во-первых, составить собственное мнение о творениях победителей конкурса, а во-вторых, отдать дань уважения графике, к сожалению, редкой гостье выставочных залов. У современных художников в почете масло и акварель.

- Сегодня графика как вид изобразительного искусства несправедливо забыта, - рассказала зав. научно-просветительским отделом Приморской картинной галереи Нина ШУЛЬГИНА, - поэтому фонд Камалова поставил перед собой задачу развивать этот вид творчества без оглядки на возраст. Именно поэтому среди участников конкурса и маститые художники, и только начинающие. Когда был объявлен конкурс, оказалось, что очень много юных художников, подающих надежды в графике.

По ее словам, утрачено целое поколение художников, которые могли бы работать и развиваться в этом направлении. Интересно, что первоначально предполагалось подвести черту под конкурсом еще в октябре, но из-за наплыва гравюр, хлынувших буквально со всего края, подведение итогов отложили до декабря. Чтобы произвести объективный отбор конкурсных работ, жюри приходилось собираться несколько раз. Именно по этой же, так сказать, "технической" причине следующий конкурс графики фонд Камалова планирует провести через два года.