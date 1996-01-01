"Меридианы Тихого" обезглавлены

Ушел в отставку директор Международного кинофестиваля стран АТР Ефим ЗВЕНЯЦКИЙ. Его заявление о сложении директорских полномочий было подписано губернатором Сергеем ДАРЬКИНЫМ в конце минувшей недели.

Официальная версия поступка Ефима Семеновича - по "состоянию здоровья". Но, по мнению некоторых информированных источников из краевой администрации, "легенда о недуге" худрука краевого Академического театра им. Горького три месяца спустя после завершения третьего международного кинофорума, мягко говоря, надумана. Действительно, зная амбициозный характер Ефима Семеновича, обывателю трудно представить, что толкнуло его, три года стоявшего у руля процветающих "Меридианов Тихого", на "добровольный" уход с поста директора кинофестиваля. Во-первых, можно предположить, что Звеняцкому стало невмоготу быть единым в трех лицах, исполняя обязанности худрука театра им. М. Горького, советника по культуре главы Владивостока и директора Pacific Meridian. Во-вторых, по слухам, одной из причин отставки Звеняцкого могут быть трения, возникающие между "серым" и "белым" домами.

Так это или нет, покажет время. Тем не менее, какие бы байки сегодня ни распространялись вокруг персоны худрука театра им.Горького и его роли в формировании имиджа "Меридианов Тихого", надо признать, что многие "звезды" отечественного кино приезжали в Приморье на кинофестиваль именно благодаря авторитету Звеняцкого. Что же касается народных масс, для которых собственно и организуются подобные мероприятия, то у них имя бывшего директора кинофестиваля еще долгое время будет ассоциироваться с "Меридианами Тихого". Как ни крути, но Звеняцкий на Pacific Meridian был человеком на своем месте. И это тоже надо признать.

Как известно, свято место пусто не бывает, поэтому обезглавленный и дорогостоящий Pacific Meridian (бюджет III кинофестиваля "Меридианы Тихого" составил 14 млн руб. - Прим. авт.) не остался без присмотра. Как стало известно "ЗР", полномочия дирекции кинофестиваля "Меридианы Тихого" взяло на себя Управление культуры администрации края. Там уже приступили к работе над "новой концепцией кинофестиваля". По некоторым данным, среди кандидатур на освободившееся кресло директора Pacific Meridian - режиссер и популярный ведущий радиостанции VBC "Марти" Юрий ГОНЧАРОВ.

И еще. Логичнее предположить, что с уходом из "Меридианов Тихого" Ефима Звеняцкого сменится и адрес штаб-квартиры кинофестиваля, до сего дня базировавшейся в здании театра им. М. Горького. Впрочем, как говорят умные люди, прописка фестиваля - это вопрос денег. То есть цены аренды помещения.