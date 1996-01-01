Пейзажи родины

8 декабря галерея Portmay приглашает поклонников изобразительного искусства на открытие новой выставки. В 17.00 зрители смогут встретиться с художником Виктором УБИРАЕВЫМ и увидеть его экспозицию "Блики на воде".

Досье Виктор Георгиевич Убираев родился во Владивостоке 4 ноября 1949 года. В 1971 году окончил Владивостокское художественное училище. В 1971-1972 годах учился в Дальневосточном институте искусств. С 1974 по 1978 годы работал в творческо-производственном комбинате Приморского отделения художественного фонда РСФСР. С 1978 по 1989 годы активно сотрудничал с Дальневосточным книжным издательством, успешно занимался книжной графикой. С 1990 года член Союза художников России.

Удивительно, что у Виктора Убираева это первая в его жизни персональная выставка. Но в сознании искусствоведов, зрителей и коллекционеров его живопись - одно из украшений современного искусства. И дело не только в профессиональном мастерстве художника, который работает в традициях русской пейзажной живописи, освященной именами САВРАСОВА, ЛЕВИТАНА, КУИНДЖИ, но и в том, что его работы покоряют эмоциональностью и тонким колоритом. По своему взгляду на мир, по восхищенному восприятию приморской природы, ее таежных глубинок и морского побережья Убираев, конечно же, романтик.