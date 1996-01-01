www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.29 р. 100 JPY: 55.25 р.
EUR: 72.47 р. 10 CNY: 93.1 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Культура
Распечатать

Пейзажи родины

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

8 декабря галерея Portmay приглашает поклонников изобразительного искусства на открытие новой выставки. В 17.00 зрители смогут встретиться с художником Виктором УБИРАЕВЫМ и увидеть его экспозицию "Блики на воде".

Досье

Виктор Георгиевич Убираев родился во Владивостоке 4 ноября 1949 года. В 1971 году окончил Владивостокское художественное училище. В 1971-1972 годах учился в Дальневосточном институте искусств. С 1974 по 1978 годы работал в творческо-производственном комбинате Приморского отделения художественного фонда РСФСР. С 1978 по 1989 годы активно сотрудничал с Дальневосточным книжным издательством, успешно занимался книжной графикой. С 1990 года член Союза художников России.

Удивительно, что у Виктора Убираева это первая в его жизни персональная выставка. Но в сознании искусствоведов, зрителей и коллекционеров его живопись - одно из украшений современного искусства. И дело не только в профессиональном мастерстве художника, который работает в традициях русской пейзажной живописи, освященной именами САВРАСОВА, ЛЕВИТАНА, КУИНДЖИ, но и в том, что его работы покоряют эмоциональностью и тонким колоритом. По своему взгляду на мир, по восхищенному восприятию приморской природы, ее таежных глубинок и морского побережья Убираев, конечно же, романтик.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru