Украинское рандеву

29 ноября в Киеве прошел Международный слет коллекционеров, на котором присутствовали около 4-х тысяч нумизматов, фалеристов, а также любителей антиквариата со всей Европы, стран бывшего СНГ и даже из Израиля. Известный владивостокский коллекционер, член Союза писателей России Сергей ШИШКОВ побывал на этом традиционном форуме собирателей, где встретился с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО. О том, как состоялась эта встреча, Сергей Станиславович, рассказал корреспонденту "ЗР".

На Украину Сергей Шишков прибыл как частное лицо. Одна из типографий Днепропетровска отпечатала его очередной труд, 2-томник "Награды СССР", за которым, собственно, он и прилетел. Кроме того, он привез украинским полиграфистам заказ на издание 2-томника "Награды современной России". Свой выбор столь удаленной от Приморья типографии коллекционер объясняет просто, когда в 2000 году он попытался на родине издать своего первенца - 2-томник "Ордена и медали СССР. 1918-1991", во Владивостоке не нашлось типографии, удовлетворяющей его требования. Поэтому эти книги появились на свет в Сингапуре тиражом 1 тысяча экземпляров.

Свой последующий труд, 3-томник "Награды России", Шишков издавал уже в Днепропетровске. Именно тогда, в 2002 году, он и познакомился с будущим Президентом Украины Виктором Ющенко, оказавшим ему помощь в издании книг. Виктор Андреевич тогда еще был депутатом Верховной рады Украины.

Сегодня эти книги уже раритеты, осевшие в центральных библиотеках России, в VIP-библиотеках госчиновников страны, один комплект находится у бывшего президента Украины Леонида КУЧМЫ, еще один - у Президента России Владимира ПУТИНА. К сожалению, о реакции Владимира Владимировича на подарок Сергей Станиславович ничего сказать не может: дорогой презент в мае 2004 года Путину передавали доверенные лица.

...Итак, когда Шишков, будучи в столице "оранжевой революции", узнал о предстоящем Международном слете коллекционеров, естественно, пройти мимо такого события он не смог. Действительно, в кои-то веки ему еще посчастливится пообщаться с зарубежными собратьями-фалеристами!

- Слет проходил в огромном павильоне размером, наверное, с футбольное поле. Все помещение было заставлено столами, на которых лежали предметы собирательства: значки, медали, монеты, старинное оружие, - рассказывал Сергей Шишков.

Президент Украины появился на Международном слете коллекционеров с охраной, прибывшей на двух автобусах. Он вошел под своды выставочного комплекса через черный вход, без всякой помпы. Его секьюрити, крепкие, накачанные парни, тут же растворились среди народных масс. От рядовых граждан "люди в черном" отличались только наличием миниатюрных микрофонов в ушах. Несколько охранников обступили Ющенко плотным кольцом и никого к нему не подпускали.

Между тем явление президента для присутствующих не было неожиданностью. Слава ревностного собирателя украинской бытовой атрибутики закрепилась за Ющенко уже давно. Знатоки поговаривают, что в его коллекции есть уникальные деревянные ковши, самовары, наличники, дверные петли, навесные замки, редкие иконы и картины...

- Наша встреча с президентом была спонтанной. Я даже не знал, что он там будет. До этого мы с ним встречались дважды, в 2002-м и 2003 годах, когда я забирал в Днепропетровске "Награды России". Эти книги есть у него в библиотеке. Ющенко меня заметил первым и заулыбался. Когда я к нему подошел, он протянул мне руку и спросил, как успехи. Я рассказал, что стал членом Союза писателей России, что вышло новое издание 2-томника "Награды СССР". Ющенко меня поздравил и сказал: "Молодец!" Потом один из охранников сфотографировал нас на память, - с улыбкой вспоминает встречу с Президентом Украины Сергей Шишков.

Теперь эта фотография в рамке под стеклом - одна из многочисленных реликвий кабинета Сергея Шишкова. Остается добавить, что коллекционер из Владивостока за свои труды в 2005 году выдвинут на соискание двух премий в области литературы. Одна из них - премия Союза писателей России, другая - премия губернатора Приморья. Награждение должно состояться в конце декабря.