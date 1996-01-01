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Литература и кино в одной обложке

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Любите посидеть до полуночи? А то и вовсе до утра? Думаете, никто не заметит? А вот и нет. За вами смотрят. Точно в фильме. Будь вы во Владивостоке, Нью-Йорке или Токио - всегда найдется таинственный наблюдатель.

Невидимая камера дотошно фиксирует каждое движение. Вот вы протягиваете руку к чашке кофе. А вот заходите в супермаркет и разглядываете пакет молока. А вот репетируете в подвале, выдувая соло на тромбоне. Все ваши грехи - мелкие или смертные - как на ладони. Все ваши встречи - случайные или долгожданные - не укроются от пристального взгляда. Ему не интересны ваши мотивы и причины, ваши чувства и решения - он только смотрит. Ежели вы попали в поле зрения, то уже не отделаетесь. Вздумаете уснуть - настигнут вас и там. Заработает сам по себе телевизор, не включенный в сеть, откроется окно в другой мир, и некто безликий будет взирать на вас, не отводя глаз. А что может произойти дальше - и представить страшно, а уж объяснить - совершенно невозможно... Нет, это не фильм Дэвида ЛИНЧА. И даже не очередной холодящий кровь триллер из Японии в духе "Звонка". Это книга Харуки МУРАКАМИ "Послемрак", в высшей степени умело изложенная по-русски Дмитрием КОВАЛЕНИНЫМ.

Видимо, неудачные экранизации побудили Мураками задать жару кинематографистам - взяться за перо и сделать кино самому - только на бумаге. Не удостаивая читателя объяснениями, нарисовать кадры. Врубить уже привычную фоновую музыку - БАХА, СКАРЛАТТИ, Дюка ЭЛЛИНГТОНА, Сальваторе АДАМО, "Пет Шоп Бойз"... Лишив свободы воли, заставить нас поворачивать головы вслед за воображаемой камерой, которой то вздумается полетать над Токио, то погружаться в темные уголки чужих комнат. Напугать нас телевизионной мистикой с первых страниц. Показать кусочки других жизней - и сразу пустить финальные титры. Подразнить секретами - и оставить их нераскрытыми - кто же вам в порядочном артхаусе разжевывать-то будет?.. Тем более в мистическом: мистика - она на то и мистика, чтобы укрывать мир загадочной поволокой. Так что вам никогда не узнать, что за толстенную книгу, укрытую оберткой, читает в забегаловке девушка Мари. В какие мрачные дали отправляется во снах спящая красавица Эри. Почему токийский яппи избивает проституток в "лав-отелях". Настигнет ли его месть китайской мафии. Во что выльется случайная встреча Мари и Такахаси. Какое страшное прошлое скрывает девица по имени Букашка...

А если вдруг посетуете на схематичность романа или заметите торчащие из конструкции углы и перекладины - так это ведь, по сути, сценарий. Еще не совсем кино, но уже и не чистая литература. Литература, осваивающая арсенал других муз. Такое уже бывало - стоит вспомнить хотя бы Алена РОБ-ГРИЙЕ, его романы "Проект революции в Нью-Йорке" или "В лабиринте", экспериментировавшие с кинематографическими приемами.

Надо отдать должное Мураками - его книга не перегружена детальными описаниями интерьеров и пейзажей, ненужными (но часто присущими "кинематографической" прозе) мелочами. При попытке изложить кинообразы на бумаге неизбежно возникает проблема: если зритель волен концентрировать внимание на разных аспектах происходящего на экране, замечать одновременно и сюжет, и персонажи, и диалоги, и интерьеры, и музыку, то читателю никуда не деться от последовательности изложения - неравноценные компоненты оказываются равны в своих правах. Мураками расставляет собственные акценты, отдавая свои предпочтения сюжету и персонажам. Литература побеждает кинематограф. Тем не менее "Послемрак" балансирует у самой кромки освоенного литературой пространства - так же как и его герои балансируют на грани между реальным и потусторонним.

Ночь - странное время суток. Как только наступает "after dark" - спускается темнота, ваше сознание изменяется, погружается в морок, приближается к границе неведомого и непонятного... Все развеется с первыми лучами солнца - тут и сказке конец. С утром придут обыкновенные проблемы, и уж до экзистенциальных размышлений дела будет мало... Разве что если вы решите открыть книгу...

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