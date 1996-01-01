Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Литература и кино в одной обложке
Любите посидеть до полуночи? А то и вовсе до утра? Думаете, никто не заметит? А вот и нет. За вами смотрят. Точно в фильме. Будь вы во Владивостоке, Нью-Йорке или Токио - всегда найдется таинственный наблюдатель.
Невидимая камера дотошно фиксирует каждое движение. Вот вы протягиваете руку к чашке кофе. А вот заходите в супермаркет и разглядываете пакет молока. А вот репетируете в подвале, выдувая соло на тромбоне. Все ваши грехи - мелкие или смертные - как на ладони. Все ваши встречи - случайные или долгожданные - не укроются от пристального взгляда. Ему не интересны ваши мотивы и причины, ваши чувства и решения - он только смотрит. Ежели вы попали в поле зрения, то уже не отделаетесь. Вздумаете уснуть - настигнут вас и там. Заработает сам по себе телевизор, не включенный в сеть, откроется окно в другой мир, и некто безликий будет взирать на вас, не отводя глаз. А что может произойти дальше - и представить страшно, а уж объяснить - совершенно невозможно... Нет, это не фильм Дэвида ЛИНЧА. И даже не очередной холодящий кровь триллер из Японии в духе "Звонка". Это книга Харуки МУРАКАМИ "Послемрак", в высшей степени умело изложенная по-русски Дмитрием КОВАЛЕНИНЫМ.
Видимо, неудачные экранизации побудили Мураками задать жару кинематографистам - взяться за перо и сделать кино самому - только на бумаге. Не удостаивая читателя объяснениями, нарисовать кадры. Врубить уже привычную фоновую музыку - БАХА, СКАРЛАТТИ, Дюка ЭЛЛИНГТОНА, Сальваторе АДАМО, "Пет Шоп Бойз"... Лишив свободы воли, заставить нас поворачивать головы вслед за воображаемой камерой, которой то вздумается полетать над Токио, то погружаться в темные уголки чужих комнат. Напугать нас телевизионной мистикой с первых страниц. Показать кусочки других жизней - и сразу пустить финальные титры. Подразнить секретами - и оставить их нераскрытыми - кто же вам в порядочном артхаусе разжевывать-то будет?.. Тем более в мистическом: мистика - она на то и мистика, чтобы укрывать мир загадочной поволокой. Так что вам никогда не узнать, что за толстенную книгу, укрытую оберткой, читает в забегаловке девушка Мари. В какие мрачные дали отправляется во снах спящая красавица Эри. Почему токийский яппи избивает проституток в "лав-отелях". Настигнет ли его месть китайской мафии. Во что выльется случайная встреча Мари и Такахаси. Какое страшное прошлое скрывает девица по имени Букашка...
А если вдруг посетуете на схематичность романа или заметите торчащие из конструкции углы и перекладины - так это ведь, по сути, сценарий. Еще не совсем кино, но уже и не чистая литература. Литература, осваивающая арсенал других муз. Такое уже бывало - стоит вспомнить хотя бы Алена РОБ-ГРИЙЕ, его романы "Проект революции в Нью-Йорке" или "В лабиринте", экспериментировавшие с кинематографическими приемами.
Надо отдать должное Мураками - его книга не перегружена детальными описаниями интерьеров и пейзажей, ненужными (но часто присущими "кинематографической" прозе) мелочами. При попытке изложить кинообразы на бумаге неизбежно возникает проблема: если зритель волен концентрировать внимание на разных аспектах происходящего на экране, замечать одновременно и сюжет, и персонажи, и диалоги, и интерьеры, и музыку, то читателю никуда не деться от последовательности изложения - неравноценные компоненты оказываются равны в своих правах. Мураками расставляет собственные акценты, отдавая свои предпочтения сюжету и персонажам. Литература побеждает кинематограф. Тем не менее "Послемрак" балансирует у самой кромки освоенного литературой пространства - так же как и его герои балансируют на грани между реальным и потусторонним.
Ночь - странное время суток. Как только наступает "after dark" - спускается темнота, ваше сознание изменяется, погружается в морок, приближается к границе неведомого и непонятного... Все развеется с первыми лучами солнца - тут и сказке конец. С утром придут обыкновенные проблемы, и уж до экзистенциальных размышлений дела будет мало... Разве что если вы решите открыть книгу...
Новости тематики
- Ким Ки Дук раскинул свою "Сеть" на "Краю света"
- Актер Стивен Сигал просится жить на Дальнем Востоке России
- Стивен Сигал приедет на сахалинский "Край света"
- Крым подключится к культурной программе Восточного экономического форума в Приморье
- Дальневосточники поставили мюзикл про Тимура и Амура
- Леонардо Ди Каприо публично поблагодарил якутов за "Оскар"
- Фестиваль японского кино пройдет в Петропавловске-Камчатском
- Сахалин грезит Голливудом
- В Камчатском крае прошел традиционный праздник "День вулкана"
- Мирей Матье не приедет во Владивосток
Новости раздела
- На VIII Сахалинском международном кинофестивале "Край света" покажут "Самое главное"
- Сахалин в ожидании нового Чехова
- Афиша на Primorye.ru: узнавай о событиях и покупай билеты онлайн
- Лучшая доля рода Коротаевых
- Определены даты Сахалинского международного кинофестиваля "Край света"
- В Приморье в Ночь музеев откроются новые выставки и экскурсионные маршруты
- Горячий привет с Севера
- У мольберта - Наталья Гончарова
- Фестиваль "Территория. Сахалин" станет мультижанровым
- На Сахалине идет первый в России фестиваль телевизионных фильмов
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Рассыпающаяся империя Ли Дэмина
- Дмитрий Медведев принял беспрецедентное решение по Приморью
- После выборов губернатора Приморье может заметно расшириться
- В Кавалерово открылся первый супермаркет
- "Дело китообразных": Часть косаток и белух должна была "внезапно" погибнуть
- Экс-мэра Владивостока возмутила идея присвоить аэропорту чье-то имя
- Избирком Приморья окончательно отказался регистрировать Ищенко кандидатом в губернаторы
- Рыбаки Приморья и жители притоков Амура остались без осенней кеты
- Прокуратура Хабаровского края опротестовала назначение врио мэра
- Главврач больницы в Приморье покинул свой пост