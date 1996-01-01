Россия, война, любовь и... футбол

С 8 декабря в кинотеатре "Нептун" начинается показ фильма одного из самых интересных российских кинорежиссеров - Алексея ГЕРМАНА-младшего "Гарпастум". Эта лента была отобрана для участия в конкурсе 62-го Венецианского кинофестиваля.

"Одна из жемчужин Венецианского смотра - трогательный и эмоциональный рассказ о любви и футболе на фоне смены эпох", как написала одна итальянская газета, значилась среди бесспорных фаворитов конкурса.

Идея сценария принадлежит продюсеру Александру ВАЙНШТЕЙНУ, который в свое время вместе с Николаем СТАРОСТИНЫМ, российской футбольной легендой ХХ века, выпустил книгу "Футбол сквозь годы". Знаменитый футболист много рассказывал о футболе начала ХХ века и буквально заразил этой любовью Вайнштейна. Как сказал он в одном из интервью: "Футбол - единственная на земле забава, которая носит глобальный характер". Он долго оставался не подверженным посторонним влияниям. И 1914 год, когда происходит действие картины, - последний год нормального, естественного течения жизни. Потом наступила эпоха войн и насилия, которая полностью изменила ход цивилизации... Постепенно возникла идея сделать об этом кино. Она понемногу зрела, обретала форму. Мы с соавтором сценария Олегом Антоновым даже назвали двух героев по именам прошедших сталинские лагеря советских футболистов, братьев Старостиных, - Андрей и Николай".

Действие фильма начинается в 1914 г., в канун убийства эрцгерцога Фердинанда и Первой мировой войны. В центре повествования история четырех друзей. Двое из них - Андрей и Николай - братья. Герои опьянены молодостью и футболом (в античные времена игра с мячом именовалась garpastum). У одного уже завязался роман с женщиной много старше его. Она из Сербии, держит в Петербурге модный салон, завсегдатаи которого - поэты Серебряного века, музыканты, актеры. В фильме довольно много реальных исторических персонажей: БЛОК (его Играет Гоша КУЦЕНКО), МАНДЕЛЬШТАМ, АХМАТОВА, ХОДАСЕВИЧ и другие. Никто еще не понимает, что на мир надвигается что-то страшное. Они просто живут и наслаждаются молодостью. Но постепенно все перерастает в драму: один из героев погибает в разборке вокруг футбольного поля. Потом уходит в армию Николай, а возвращается уже в 1918 году в другую реальность. В финале два брата, встретившись, снова начинают играть в футбол на том самом поле...

Многих, кто видел картину, разочаровало решение жюри в Венеции, оставившее "Гарпастум" без награды. "То, что фильм уехал с фестиваля в Венеции без приза, говорит больше о качестве жюри, а не недостатках фильма..." - заявил Ден Файнару из "Screen daily".