www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 67.4 р. 100 JPY: 60.63 р.
EUR: 78.23 р. 10 CNY: 98.87 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Культура
Распечатать

Россия, война, любовь и... футбол

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

С 8 декабря в кинотеатре "Нептун" начинается показ фильма одного из самых интересных российских кинорежиссеров - Алексея ГЕРМАНА-младшего "Гарпастум". Эта лента была отобрана для участия в конкурсе 62-го Венецианского кинофестиваля.

"Одна из жемчужин Венецианского смотра - трогательный и эмоциональный рассказ о любви и футболе на фоне смены эпох", как написала одна итальянская газета, значилась среди бесспорных фаворитов конкурса.

Идея сценария принадлежит продюсеру Александру ВАЙНШТЕЙНУ, который в свое время вместе с Николаем СТАРОСТИНЫМ, российской футбольной легендой ХХ века, выпустил книгу "Футбол сквозь годы". Знаменитый футболист много рассказывал о футболе начала ХХ века и буквально заразил этой любовью Вайнштейна. Как сказал он в одном из интервью: "Футбол - единственная на земле забава, которая носит глобальный характер". Он долго оставался не подверженным посторонним влияниям. И 1914 год, когда происходит действие картины, - последний год нормального, естественного течения жизни. Потом наступила эпоха войн и насилия, которая полностью изменила ход цивилизации... Постепенно возникла идея сделать об этом кино. Она понемногу зрела, обретала форму. Мы с соавтором сценария Олегом Антоновым даже назвали двух героев по именам прошедших сталинские лагеря советских футболистов, братьев Старостиных, - Андрей и Николай".

Действие фильма начинается в 1914 г., в канун убийства эрцгерцога Фердинанда и Первой мировой войны. В центре повествования история четырех друзей. Двое из них - Андрей и Николай - братья. Герои опьянены молодостью и футболом (в античные времена игра с мячом именовалась garpastum). У одного уже завязался роман с женщиной много старше его. Она из Сербии, держит в Петербурге модный салон, завсегдатаи которого - поэты Серебряного века, музыканты, актеры. В фильме довольно много реальных исторических персонажей: БЛОК (его Играет Гоша КУЦЕНКО), МАНДЕЛЬШТАМ, АХМАТОВА, ХОДАСЕВИЧ и другие. Никто еще не понимает, что на мир надвигается что-то страшное. Они просто живут и наслаждаются молодостью. Но постепенно все перерастает в драму: один из героев погибает в разборке вокруг футбольного поля. Потом уходит в армию Николай, а возвращается уже в 1918 году в другую реальность. В финале два брата, встретившись, снова начинают играть в футбол на том самом поле...

Многих, кто видел картину, разочаровало решение жюри в Венеции, оставившее "Гарпастум" без награды. "То, что фильм уехал с фестиваля в Венеции без приза, говорит больше о качестве жюри, а не недостатках фильма..." - заявил Ден Файнару из "Screen daily".

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru