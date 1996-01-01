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Культура Франции идет в Россию из Владивостока

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

На открытие фестиваля "Французское кино сегодня" во Владивосток приехал посол Франции в России Жан КАДЭ и целая делегация французских кинематографистов. Оказывается, в структуре МИД Франции даже есть отдел французского кино! А коньячный дом Martell третий год подряд является спонсором французских кинематографистов.

Как заявил его представитель Вадим ГРИГОРЬЯН, открывая фестиваль вместе с интернациональной звездой Ингеборгой ДАПКУНАЙТЕ, "купаж коньяка такое же сложное дело, как кинематограф". На память о фестивале французского кино во Владивостоке он вручил губернатору Приморья памятную грамоту и бутылку нового коньяка Martell Xo со специально выгравированной надписью.

Губернатор Сергей Дарькин, открывая кинопраздник, заявил: "Россия не входит пока в Евросоюз, но у нас присутствует стопроцентная европейская культура, форпостом которой в странах АТР мы являемся. Нам приятно, что такая великая страна, как Франция, помогает нам представлять европейскую культуру в Азии. Мы надолго запомним этот день".

Фестиваль открыли "Крестные отцы" - динамичный и остроумный фильм о друзьях-авантюристах, которым дает хороший урок представитель нового поколения. Так сказать, "дети должны быть талантливее своих родителей". Сюжетные повороты держат внимание зрителей до самых последних кадров. Картина напоминает знаменитую киноленту "Блеф" с Адриано ЧЕЛЕНТАНО. Кстати, как сообщил присутствующий на фестивале известный французский продюсер Пьер ГРЮНШТЕЙН, режиссер фильма Фредерик ФОРЕСТЬЕ сейчас занят новым проектом: он начинает снимать третий фильм про "Астерикса и Обеликса". А продюсером всех трех фильмов является сам господин Грюнштейн. Интересно, что Цезаря будет играть неподражаемый Ален ДЕЛОН.

Другие подробности о французском кинофестивале во Владивостоке читайте в ближайших номерах "ЗР".

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