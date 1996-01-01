Юная художница поддержала детей Шри-Ланки

Работы юных художников Владивостока отмечены на Международной выставке детских рисунков "Дружат дети всей планеты", которая прошла в Индонезии. Мероприятие проводилось в поддержку детей Шри-Ланки, оставшихся сиротами в результате цунами зимой 2004 года.

Как сообщает пресс-служба администрации Владивостока, среди тысячи рисунков, присланных на выставку с разных континентов, особого внимания удостоена работа воспитанницы детской художественной школы №2 Ольги ТЕТЕРКИНОЙ "Встреча". Организаторы конкурса отметили юную художницу благодарственным письмом, в котором выразили особую признательность за искренность и доброту, отраженные в работе.

Все работы, представленные на выставке, а это более 8000 рисунков, будут подарены осиротевшим детям Индонезии.