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Юная художница поддержала детей Шри-Ланки
Работы юных художников Владивостока отмечены на Международной выставке детских рисунков "Дружат дети всей планеты", которая прошла в Индонезии. Мероприятие проводилось в поддержку детей Шри-Ланки, оставшихся сиротами в результате цунами зимой 2004 года.
Как сообщает пресс-служба администрации Владивостока, среди тысячи рисунков, присланных на выставку с разных континентов, особого внимания удостоена работа воспитанницы детской художественной школы №2 Ольги ТЕТЕРКИНОЙ "Встреча". Организаторы конкурса отметили юную художницу благодарственным письмом, в котором выразили особую признательность за искренность и доброту, отраженные в работе.
Все работы, представленные на выставке, а это более 8000 рисунков, будут подарены осиротевшим детям Индонезии.
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