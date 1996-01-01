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Франция приглашает в кино

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

В Европе сейчас в самом разгаре подготовка к одному из самых добрых и светлых праздников - Рождеству. В каждом европейском городе обычно за месяц до торжеств начинают украшать магазины, кафе и рестораны. Открываются рождественские базары, где можно, потолкавшись в праздничной толчее, выпить горячего глинтвейна, купить украшения для новогодней елки и подарки для родных и друзей, к тому же зарядиться положительными эмоциями...

Замечательный подарок приморцам к Новому году подготовили посольство Франции в России, компания "Юнифранс", дирекция Международного кинофестиваля стран АТР Pacific Meridian при поддержке губернатора Приморского края и Коньячного дома Martell. 6 декабря в кинотеатре "Океан" откроется фестиваль "Французское кино сегодня".

В рамках фестиваля будет показано пять самых новых фильмов, закупленных нашими прокатчиками. С приморской столицы, по сути, начнется предпремьерный показ фильмов в России. К нам приедут режиссеры и актеры, занятые в этих картинах, и у журналистов будет возможность взять эксклюзивные интервью.

Так, мы первыми в России увидим картину "Cчастливого Рождества!" режиссера Кристиана КАРИОНА, которую Франция представит на соискание премии "Оскар" 2006 года. Кроме того, будут представлены ленты "Крестные отцы" (режиссер Фредерик ФОРЕСТЬЕ, в ролях Жерар ДАРМОН, Жерар ЛАНВЕН, Анна ГАЛЬЕНА и др.), "Время прощания" (режиссер Франсуа ОЗОН, в ролях Мельвилль ПУПО, Жанна МОРО, Даниэль ДЮВАЛЬ и др.), "Скрытое" (режиссер Михаэль ХАНЕКЕ, в ролях Жюльет БИНОШ, Даниэль ОТЁЙ, Анни ЖИРАРДО и др.), "Один уходит - другой остается" (режиссер Клод БЕРРИ, в ролях Даниэль ОТЕЙ, Натали БЕЙ, Лор ДЮТИЙОЛЬ и др.).

Как сообщил руководитель департамента социального развития и СМИ администрации Приморского края Андрей НОРИН, некоторые из лент покажут в Находке и Уссурийске. 6-7 декабря в кинотеатре "Русь" находкинцы увидят замечательную картину "Хористы", ставшую в 2004 году лидером проката на родине, а также "Крестных отцов". И две ленты увидят жители Уссурийска: 7-8 декабря в кинотеатре "Россия" покажут "Хористов" и "Скрытое".

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