Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Франция приглашает в кино
В Европе сейчас в самом разгаре подготовка к одному из самых добрых и светлых праздников - Рождеству. В каждом европейском городе обычно за месяц до торжеств начинают украшать магазины, кафе и рестораны. Открываются рождественские базары, где можно, потолкавшись в праздничной толчее, выпить горячего глинтвейна, купить украшения для новогодней елки и подарки для родных и друзей, к тому же зарядиться положительными эмоциями...
Замечательный подарок приморцам к Новому году подготовили посольство Франции в России, компания "Юнифранс", дирекция Международного кинофестиваля стран АТР Pacific Meridian при поддержке губернатора Приморского края и Коньячного дома Martell. 6 декабря в кинотеатре "Океан" откроется фестиваль "Французское кино сегодня".
В рамках фестиваля будет показано пять самых новых фильмов, закупленных нашими прокатчиками. С приморской столицы, по сути, начнется предпремьерный показ фильмов в России. К нам приедут режиссеры и актеры, занятые в этих картинах, и у журналистов будет возможность взять эксклюзивные интервью.
Так, мы первыми в России увидим картину "Cчастливого Рождества!" режиссера Кристиана КАРИОНА, которую Франция представит на соискание премии "Оскар" 2006 года. Кроме того, будут представлены ленты "Крестные отцы" (режиссер Фредерик ФОРЕСТЬЕ, в ролях Жерар ДАРМОН, Жерар ЛАНВЕН, Анна ГАЛЬЕНА и др.), "Время прощания" (режиссер Франсуа ОЗОН, в ролях Мельвилль ПУПО, Жанна МОРО, Даниэль ДЮВАЛЬ и др.), "Скрытое" (режиссер Михаэль ХАНЕКЕ, в ролях Жюльет БИНОШ, Даниэль ОТЁЙ, Анни ЖИРАРДО и др.), "Один уходит - другой остается" (режиссер Клод БЕРРИ, в ролях Даниэль ОТЕЙ, Натали БЕЙ, Лор ДЮТИЙОЛЬ и др.).
Как сообщил руководитель департамента социального развития и СМИ администрации Приморского края Андрей НОРИН, некоторые из лент покажут в Находке и Уссурийске. 6-7 декабря в кинотеатре "Русь" находкинцы увидят замечательную картину "Хористы", ставшую в 2004 году лидером проката на родине, а также "Крестных отцов". И две ленты увидят жители Уссурийска: 7-8 декабря в кинотеатре "Россия" покажут "Хористов" и "Скрытое".
Новости тематики
- Ким Ки Дук раскинул свою "Сеть" на "Краю света"
- Актер Стивен Сигал просится жить на Дальнем Востоке России
- Стивен Сигал приедет на сахалинский "Край света"
- Крым подключится к культурной программе Восточного экономического форума в Приморье
- Дальневосточники поставили мюзикл про Тимура и Амура
- Леонардо Ди Каприо публично поблагодарил якутов за "Оскар"
- Фестиваль японского кино пройдет в Петропавловске-Камчатском
- Сахалин грезит Голливудом
- В Камчатском крае прошел традиционный праздник "День вулкана"
- Мирей Матье не приедет во Владивосток
Новости раздела
- На VIII Сахалинском международном кинофестивале "Край света" покажут "Самое главное"
- Сахалин в ожидании нового Чехова
- Афиша на Primorye.ru: узнавай о событиях и покупай билеты онлайн
- Лучшая доля рода Коротаевых
- Определены даты Сахалинского международного кинофестиваля "Край света"
- В Приморье в Ночь музеев откроются новые выставки и экскурсионные маршруты
- Горячий привет с Севера
- У мольберта - Наталья Гончарова
- Фестиваль "Территория. Сахалин" станет мультижанровым
- На Сахалине идет первый в России фестиваль телевизионных фильмов
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Стала известна фамилия нового врио губернатора Приморья
- Назван главный виновник острого политического кризиса в Приморье
- В Приморье определился первый кандидат на новые выборы губернатора
- В Приморье едут сразу четыре группы контролеров с чрезвычайными полномочиями
- Депутаты из Приморья обратились к Президенту России с открытым письмом
- Россия в одном шаге от запрета хождения в стране доллара и евро
- "Тарасенко предстоит выстроить диалог с жителями края и переубедить их"
- В декабре можно будет слетать из Владивостока в Японию "за пивом"
- Приморский Трамп
- Кандидатуры на пост врио главы Приморья плодятся как грибы после дождя