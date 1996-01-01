40 дней поститься

28 ноября православные христиане вступают в рождественский пост.

Рождественский пост - последний многодневный пост в году. Он начинается 28 ноября и продолжается до 7 января. Всего - 40 дней. Так как заговенье на пост приходится в день памяти святого апостола Филиппа, этот пост называют еще Филипповым.