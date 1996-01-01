Три дня джаза

С 17 по 19 ноября во Владивостоке проходил II международный джазовый фестиваль. Концерты, организованные Приморской краевой филармонией при поддержке краевой администрации, проводились в зале ДОФ. Хотя, по словам директора филармонии Алексея МАКАРЕНКО, можно было бы задействовать более комфортный зал в FESCO Hall, но там уж очень велика аренда. А International Jazz Festival - Vladivostok, как известно, - мероприятие не коммерческое, и филармония не ставила перед собой цель заработать на музыкантах. Между тем, как рассказал "ЗР" Алексей Евгеньевич, даже при тех небольших ресурсах главная задача фестиваля: привлечь внимание жителей столицы Приморья к международной музыкальной акции, была выполнена.

"Наташу - на сцену!"

Открытие II международного джазового фестиваля началось с незапланированных троекратных фанфар, спровоцированных техническими неувязками, и с... хохота зрителей, когда на сцену вышел джаз-ансамбль школы искусств из Уссурийска под руководством Александра МАЗУРКИНА: восемь мальчишек 12-13 лет в аккуратных костюмчиках. Но как только юные джазмены взяли первые аккорды, зал взорвался аплодисментами, не прекращающимися до конца их выступления. Ребята сыграли две классические джазовые композиции. Публика провожала их криками "Браво!" За усердие и продолжение джазовых традиций, молодые дарования из Уссурийска получили диплом фестиваля.

В этот же день свое мастерство продемонстрировали джаз-квартет "Регтайм" из Дальнегорска и "Брасс-квинтет" из Владивостока, порадовавший поклонников джаза исполнением вечных хитов "Чаттанога-Чучу" и "Когда святые маршируют". После них выступила группа "Сектор джаза" из Владивостока. Парни играли добротный джаз-рок в духе легендарных "Арсенала" и "Гунеш", вызывая восторженные аплодисменты и одобрительный свист публики. Наибольшим успехом пользовалась их обработка композиции группы "Круссейдорз".

Но "звездой" первого дня фестиваля, несомненно, стала белокурая певица Наталья КУЧМЕЙ из Владивостока, исполнившая под аккомпанемент "Сектора Джаза" англоязычный блюз "Наплачь мне реку слез". После ее выступления мужская часть зала выкриками неоднократно требовала "Наташу на сцену!". Певица удовлетворила зал "Песней нищих". Да еще как! На второй заход она вышла на сцену в весьма откровенном блестящем костюме, продемонстрировав красивые ноги и глубокое декольте, чем вызвала еще больший восторг в зале. Впрочем, джаз Наталья пела тоже профессионально, хотя это было ее первое выступление на подобном мероприятии - до этого она специализировалась на исполнении классики.

Кстати, в этот же день должен был выступать композитор-исполнитель Роман СТОЛЯР из Новосибирска, но, как рассказал "ЗР" Алексей Макаренко, по семейным обстоятельствам музыкант не смог прилететь во Владивосток.

Продолжение следует

Второй день фестиваля ознаменовался присутствием "звезд" мирового джаза, трубача из США Рэнди БРЕКЕРА и российского саксофониста Игоря БУТМАНА со своим квартетом. Естественно, в зале был аншлаг.

В первом отделении концерта, на разогреве у именитых гостей, отметилась группа "Доктор джаз" из Иркутска, чье выступление Игорь Бутман оценил очень высоко. Хотя, по его признанию, он приехал в ДОФ буквально за полчаса до своего выхода и успел послушать только одну композицию иркутян.

По единодушному мнению публики, вокалистка "Доктора джаза", сорвавшая гром аплодисментов, пела гораздо профессиональнее Кучмей, но, как метко подметил один зритель, "зато наша Наташа сексуальнее". И с этим никто не спорил.

"Звезды" мирового джаза музицировали во втором отделении. Они сыграли несколько классических джазовых произведений, несколько сочинений Рэнди Брэкера, Игоря Бутмана, контрабасиста Виталия СОЛОМОНОВА, а также опус супруги американца. Восторг зала описать невозможно, достаточно лишь сказать, что каждую композицию зрители принимали на "ура", но более всего аплодисментов досталось знаменитому "Шанхаю" Брэкера и "Египетским ночам" Бутмана. По признанию саксофониста, эту великолепную композицию он написал, находясь на отдыхе в Египте.

Надо отметить, что на International Jazz Festival - Vladivostok Брэкер попал совершенно случайно. Как оказалось, в это же время у него завершался тур по девяти городам России. В интервью "ЗР", Рэнди рассказал, что он просто не мог не побывать в городе, о котором слышал много добрых слов от своего друга Игоря. Брэкеру, кстати, тоже понравилось выступление "Доктора джаза". По его словам, он жалеет, что мало времени провел во Владивостоке и что ему не довелось сыграть с приморскими джазменами.

На закрытии фестиваля выступили музыканты из Владивостока Андрей ВИНИЧЕНКО (фортепиано) и Андрей ЛУКАШ (труба). Публика принимала наших земляков очень тепло.

- Приезд во Владивосток трубача Рэнди Брэкера для местных музыкантов - счастье. Увидеть такого человека, мастера своего дела, живьем - это незабываемое событие! Я получил большой творческий заряд, мне даже захотелось заиметь новую трубу ручной работы, - чуть позже признался Андрей Лукаш.

На финише II международного джазового фестиваля зрители буквально бились в экстазе от совместного джэм-сейшна трио Сергея МАНУКЯНА (Москва) и... Игоря Бутмана. Явление знаменитого саксофониста было сюрпризом для зрителей и достойным завершением трехдневного музыкального марафона. А также надеждой на его продолжение в 2006 году. Как заверил директор Приморской краевой филармонии Алексей Макаренко, третьему джазовому фестивалю быть непременно.