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Испанское кино во Владивостоке
В пятницу в кинотеатре "Нептун" начинается фестиваль испанского кино, организованный дирекцией кинотеатра и московской компанией "Телевизионный документальный фильм".
Российские зрители, по разным причинам, плохо представляют себе, чем живет европейский кинематограф, а между тем за последние годы там создано множество замечательных фильмов. Их авторы - люди разного возраста и жизненного опыта, впитавшие в себя различные культурные традиции, но всех их по-прежнему волнуют "вечные" темы - Любовь, Истина, Добро и Красота.
Владивостокцам предстоит увидеть пять картин замечательных испанских режиссеров, причем эти ленты не будут демонстрироваться в широком прокате. Для удобства зрителей публикуем расписание показов:
"Танго для двоих" (Испания-Аргентина, 1997 г.) - музыкальная драма:
26.11.05 (суббота) в 17.20
28.11.05 (понедельник) в 21.00
30.11.05 (среда) в 19.20
"Божественный свет" (Испания-Италия, 2002) - психологическая мелодрама:
26.11.05 (суббота) в 19.00
28.11.05 (понедельник) в 19.00
"Десять дней без любви" (Испания, 2001) - комедия/мелодрама:
26.11.05 (суббота) в 21.00
27.11.05 (воскресенье) в 17.00
29.11.05 (вторник) в 19.00
"Школа обольщения" (Испания, 2004) - комедия/мелодрама:
25.11.05 (пятница) в 20.00
27.11.05 (воскресенье) в 21.00
29.11.05 (вторник) в 21.00
"Узел" (Испания, 2003) - психологическая драма:
27.11.05 (воскресенье) в 19.00
30.11.05 (среда) в 21.00
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