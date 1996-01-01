Японцы учат играть в куклы

С 15 по 20 ноября в Находке прошли дни японской культуры.

На торжественную церемонию их открытия в Находку прибыл Генеральный консул Японии г-н Масаеси КАМОХАРА. В интервью "ЗР" он отметил, что визит в Находку и связанные с этим мероприятия проходят в рамках празднования 150-летнего юбилея установления дипломатических отношений между Японией и Россией. Как известно, полтора века назад они начались с подписания Трактата о торговле и границах.

Церемония открытия дней японской культуры прошла в международном морском клубе Находки. Ее участники прослушали лекцию менеджера компании "Интурист-Находка" Валерия БАБАКОВА об истоках японской культуры и искусства. В этот же день в городском музейно-выставочном центре "Находка" открылась выставка "Путешествие в Японию", где посетители смогли увидеть макеты древней архитектуры, картины японских мастеров, изделия народных промыслов, украшения, игрушки, знаменитые японские куклы и многое другое. Здесь же прошли мастер-классы по искусству оригами и одеванию кимоно.

Рассказать о традиционном японском искусстве оригами по приглашению генерального консульства Японии приехали представители клуба любителей японской культуры из Владивостока.