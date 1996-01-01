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Русские песни в Симанэ
21 ноября делегация Клуба любителей японской культуры при Японском центре во Владивостоке отправилась в префектуру Симанэ для участия в фестивале "Палитра межнациональных культур Северо-Восточной Азии в Симанэ-2005".
Приморцы дадут там концерт русской песни, проведут мастер-классы по русскому традиционному вышиванию, плетению, лепке, а также встретятся с жителями городов Мацуэ, Гоцу, Хамада и Ничихара. Члены клуба посетят могилы похороненных в Симанэ русских моряков, погибших в Цусимском бою во время Русско-японской войны 1904-1905 гг. Кстати, похоронили павших рыбаки с о-ва Оки на свои собственные средства. Тела русских моряков были погребены головами в сторону России, и местные жители ухаживали за могилами. В 1969 г. совместно с клубом пожилых местных жителей "Для души нет границ" на могилах были установлены каменные кресты.
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