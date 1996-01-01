Журнал о творчестве

Известный во Владивостоке фотохудожник, дизайнер и живописец Сергей ПАТЛАХ выпустил в свет периодический глянцевый журнал In-Club.

Новый журнал посвящен творчеству в любой области бытия - от сна до бодрствования, от Всеволода МЕЧКОВСКОГО до Казимира МАЛЕВИЧА и от Реми БУШЕ до Бориса ГРЕБЕНЩИКОВА. Он адресован тем, кто предпочитает размышлять, а не хвататься за догматичные утверждения. Философы, бизнесмены, мастера и ученики - все, кто желает поделиться открывшимися истинами о жизни до и после, смогут найти на страницах издания интересное и познавательное.

Журнал отпечатан в типографии "ЛИТ", и на сегодня по уровню полиграфии готов поспорить за звание лучшего глянцевого издания. Кроме того, журнал интересен и подходом к рекламе - в нем не будет банальных потребительских призывов, а рекламируемые товары и услуги подаются как эксклюзив и проявление творчества.

In-Club можно купить на различных мероприятиях и по закрытой подписке, из-за высокой стоимости и оригинальной направленности он не поступит в массовую продажу, а желающим с ним ознакомиться придется его поискать.