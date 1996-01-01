Кино стало вузовским

С 12 по 16 декабря во владивостокском Пушкинском театре пройдет Второй международный кинофестиваль "Вузовское кино". Он посвящен 60-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Организаторы кинофестиваля: Министерство образования и науки Российской Федерации, Дальневосточный региональный учебно-методический центр высшего профессионального образования, Дальневосточный государственный технический университет, Дальневосточное отделение союза кинематографистов России, Приморское отделение пресс-клуба Центрального дома работников искусств (Москва), Профессорский клуб (ЮНЕСКО).

Кроме дальневосточных, в фестивале приняли участие вузы Москвы, Томска, Новосибирска, Республики Корея, Китая, США, Японии.

Впервые во время проведения кинофестиваля "Вузовское кино" состоятся мастер-классы профессиональных кинематографистов и продюсеров. Как сообщили в оргкомитете кинофестиваля, они расскажут всем желающим о тонкостях создания современных фильмов: выборе сценария, съемке, монтаже, презентации кинопродукции. Участие в мастер-классах будет бесплатным.