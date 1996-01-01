Остап Бендер наших дней

"Может, тебе еще ключ от квартиры, где деньги лежат?", "Кому и кобыла невеста", "Ударим автопробегом по бездорожью и разгильдяйству"... Эти фразы знают все. Как недавно выяснилось, знает их и депутат Государственной думы от ЛДПР Алексей МИТРОФАНОВ. Мало того, что он их знает, еще и любит повторять. Свидетельство тому его книга под интригующим названием "Двенадцать кресел". При этом книга довольно хорошо продается.

Давно уже волнует все прогрессивное человечество вопрос, как сделать бестселлер. Какими удивительными качествами должен обладать автор, чтобы почувствовать, что нужно читателю? Оксана РОБСКИ, например, обладает богатством и связями, о которых любит рассказывать. Виктор СУВОРОВ талантливо и пылко ставит под сомнение исторические аксиомы. Дарья ДОНЦОВА - просто умная женщина. А тут... Биография самая что ни на есть рядовая: учился в МГИМО, работал в МИДе, проводил телеконкурсы, занялся политикой... Подумаешь! Да мало ли их таких книжки пишет - "Тысяча и один день Никиты Хрущева", "Исповедь на заданную тему" и тому подобное читатель, конечно, брал, но не любил. Да и не романы это, а так - воспоминания и размышления. А тут роман про то, как некоего Владимира Вольфрамовича Семаго несло по политической части. Как он внедрился в некую партию и стал вертеть жизнью, как захочет.

Вообще, никто не стал бы подозревать автора в том, что его главный персонаж - клон Остапа Бендера - мелковат, вяловат и плохо выписан. Однако автор сам заставляет героя непрерывно изъясняться перефразированными (в старину про такую работу портные говорили "пересобаченными") цитатами из классической книги ИЛЬФА и ПЕТРОВА. "В таком доме да без нежилых помещений? - Наши помещения, - возразил дворник, - давно на том свете с фонарями ищут". Если вспомнить, что в "Словаре современных русских цитат" приводится всего 136 крылатых фраз из "Двенадцати стульев", можно смело сделать вывод, что романист Митрофанов читал шедевр советских сатириков в оригинале.

Но на одной любви публики ко всенародному бестселлеру 30-х годов в 2000-е далеко не уедешь. Поэтому в "Двенадцати креслах" имеются цитаты и посвежее. "Сволочи, мерзавцы, подонки! Генерала, заслуженного человека заставили палкой махать!" Эти интонации весьма напоминают Максима ГАЛКИНА, изображающего человека, похожего на сына юриста. В романе - видного партийца: "Из своей биографии Владимир Вольфрамович обычно сообщал только одну подробность: "Мой папа, - говорил он, - был химиком. Он открыл один из элементов таблицы МЕНДЕЛЕЕВА и дал этому элементу свое имя".

Стало быть, Семаго - образ собирательный для простоты демонстрации - из двух частей. И читатель, даже из самой что ни на есть глухой провинции у моря начинает догадываться: так это, значит, про ЖИРИНОВСКОГО. Это он-то и есть Остап Бендер наших дней? И привыкши читать между строк, читатель ждет от книги сенсационных (хоть и тщательно завуалированных) подробностей партийно-государственого быта. Он их получит: "Лучше б кокаин подложили. Что двух граммов кокаина жалко? - не унимался Кислярский", "Вся тусовка - от Леши Берии до Вовы Сокола - стала депутатами и переехала из губернии Черные Грязи в Москву". Беда только, что не все догадаются, какие-такие Грязи и Берии...

А вот перлы попроще: "Куда поехала партия? В Приморье. Вождь давно интересовался рыбой, вернее, рыбной мафией..." "Мэр Черепцов ездил на работу на красном КамАЗе..." "Среди местных старух распространился слух о чудодейственных свойствах черепцовской мочи..." "Прокурор Васильков ходил по кабинету босиком, чтобы ноги отдыхали. Его близкие друзья и сотрудники снимали обувь перед входом в кабинет, и соответственно, пованивали носками..." "Океан и суровая история сделали местных людей нестандартными".

Теперь вам понятно, почему эта книга пользуется спросом? Василий АКСЕНОВ как-то обмолвился о творчестве Митрофанова: мол, чтобы писать, талант бы неплохо сперва иметь. Не прав он, при чем тут талант - главное, съездить в город нашенский, и успех обеспечен!