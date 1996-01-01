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Вместе с Францией
6 декабря в кинотеатре "Океан" откроется фестиваль "Французское кино сегодня". Интересно, что в этом году он начнется не в Москве, как это было традиционно, а во Владивостоке и затем пройдет в Екатеринбурге. Зрителям предстоит увидеть не только пять картин, снятых в этом году и закупленных российскими прокатчиками, но и встретиться с их авторами: во Владивосток приедет представительная делегация французских кинематографистов - известных режиссеров и актеров. С приморской столицы, по сути, начнется предпремьерный показ фильмов в России.
ДосьеВ 2004 г. во Франции было произведено 203 полнометражных фильма (в 2003 г. - 212), из которых 167 преимущественно французскими компаниями и 73 - иностранными, но с французским участием. Большинство снимаемых во Франции фильмов вписываются в достаточно скромный, по голливудским меркам, бюджет - от 3,8 до 4,6 млн евро. Но есть и исключения. Так, по данным Национального центра кинематографии (CNC), самым "дорогим" в 2004 г. стал "Артур" режиссера Люка БЕССОНА с бюджетом в 65,2 млн евро. Второй по затратам на производство (27 млн евро) стала лента "Великолепная четверка" Филиппа ХАЙМА. Во Франции, как и в России, отмечают увеличение посещаемости кинотеатров. В 2004 г. этот показатель увеличился на 12,3%: было продано 194,8 млн билетов. Доля французских фильмов в прокате достигла 39%, и большую роль в этом сыграл успех картины "Хористы", занявшей первое место по кассовым сборам. В 2003 г. в десятке лидеров проката было всего два национальных фильма" - "Такси-3" и Шу-шу", а в 2004 г. уже пять: бесспорный лидер - "Хористы" (8,3 млн зрителей), "Долгая помолвка" (4,2 млн), "Подиум" (3,5 млн), "Два брата" (3,2 млн) и "Одиннадцать заповедей" (2,8 млн).
Немного о тех фильмах, которые нам предстоит увидеть...
"Крестные отцы" режиссера Фредерика ФОРЕСТЬЕ рассказывает о встрече через 20 лет трех друзей юности. Жизнь разбросала их по разным уголкам планеты, но есть важный повод для встречи: когда-то они совершили дерзкое ограбление, и теперь, когда состав преступления "истек за давностью времени", можно поделить заветный куш. Но сначала нужно решить вопрос: полагается ли доля сыну еще одного участника ограбления, которого уже нет в живых?
"Время прощания" Франсуа ОЗОНА мы увидим практически одновременно с французами, так как прокат фильма на родине начнется 30 ноября. Кстати, эта лента была отобрана к показу на Каннском фестивале в 2005 г. "Главный хулиган" французского кино снял фильм о смертельно больном молодом человеке, чувствующем, как жизнь покидает его и о его энергичной, радующейся жизни матери. Они отличаются не только возрастом, но и отношением к жизни и смерти, к тому, что определяет жизненные ценности. Знакомая супружеская пара знает о прогрессирующей болезни сына. Женщина не может иметь детей от мужа и принимает решение родить от угасающего героя, продлевая его жизнь в ребенке...
Картина "Скрытое" режиссера Михаэля ХАНЕКЕ, в которой снялись известные французские актеры: Жюльет БИНОШ, Даниэль ОТЁЙ, Анни ЖИРАРДО и другие тоже, привлечет зрителей изощренной интригой сюжета. Журналист Жорж регулярно получает от анонимного отправителя любительские видеозаписи, на которых сняты он и его семья, а также странные рисунки. Постепенно их содержимое становится все более интимным. Жорж чувствует, что над ним и его семьей нависла угроза, но полиция отказывается проводить расследование, мотивируя это отсутствием веских улик... Это фильм удостоен приза "За лучшую режиссуру" на Каннском фестивале 2005 г.
Парижские антиквары Даниэль и Ален в картине "Один уходит - другой остается" режиссера Клода БЕРРИ одновременно попадают в почти безвыходное положение. В их размеренную и однообразную семейную жизнь нежданно-негаданно вторгается... настоящая Любовь! Дело зашло так далеко, что ради новых возлюбленных друзья готовы даже расстаться с женами, но приходит время, когда любовь, страсть и... чувство вины заставляют их разрешить сомнения и изменить свою жизнь. Остаться или уйти? Каждый должен сделать свой выбор...
И, наконец, мы увидим фильм, который Франция представила на соискание премии "Оскар" 2006 года - "Счастливого Рождества!" режиссера Кристиана КАРИОНА. Его сюжет таков. 1914 год. Первая Мировая война грубо врывается в жизни миллионов людей. Но Рождество, даже если его встречаешь на линии боя, остается Рождеством: снег, вереницы подарков от близких, праздничные пайки от командования - все это так напоминает мирную жизнь.
Но чудо, ожидающее героев, спрятано не в увесистых свертках, которыми усеяны траншеи французских, шотландских и немецких солдат. В этот волшебный вечер в жизни главных героев - шотландского пастора, французского лейтенанта, немецкого тенора и датской оперной певицы - произойдут крутые перемены. Немцы, французы, англичане - все те, кто еще накануне был врагом, отложат оружие, чтобы просмотреть друг другу в глаза, пожать руку, дать закурить или разделить сладкий паек... И просто пожелать счастливого рождества. История фильма основана на реальных событиях.
Организаторы показов - Посольство Франции в Москве, компания "Юнифранс", дирекция Международного кинофестиваля стран АТР Pacific Meridian, при поддержке губернатора Приморского края и Коньячного дома Martell.
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