К нам пришли "Времена несбывшихся надежд"

Во Владивостоке вышла в свет новая книга известного приморского ученого Александра ЛАТКИНА "Времена несбывшихся надежд". Несмотря на то что отчасти она оказалась приуроченной к 60-летнему юбилею автора и построена в форме обширного интервью, ее с полным основанием можно считать информационно-аналитической.

Книг, которые в простой и понятной практически каждому читателю форме подводили бы промежуточные итоги последних 15 лет развития, в России очень мало. В Приморском крае их, похоже, вообще нет. Точнее сказать, не было вплоть до выхода книги Александра Латкина "Времена несбывшихся надежд", в которой авторы вольно или невольно попытался подвести итоги развития российской и региональной экономики.

Получилось это весьма убедительно, что делает книгу интересной не только и не столько для людей, лично знакомых с Александром Латкиным, но и для тех, кого принято называть "широкая категория читателей".

В книге действительно можно найти много полезной информации о жизни Приморья на протяжении 15 лет: как официальной, дающей весьма объективную картину развития края, так и неофициальной, содержащей весьма любопытные факты из жизни политического и экономического истеблишмента.