Как я был полицаем

1 ноября исполняется 50 лет Александру СЛАВСКОМУ, заслуженному артисту России, актеру и режиссеру Приморского краевого академического театра имени Горького.

"Не верю!" - воскликнул бы великий Константин СТАНИСЛАВСКИЙ, если бы он жил в наше время и был бы знаком с Александром Славским. Этому веселому человеку с озорными глазами и открытой душой, любимцу женщин и публики, уже "полтинник"? Этого не может быть! Тем не менее против метрики не попрешь.

Хочется сказать много теплых слов юбиляру, в творческом багаже которого десятки сыгранных ролей и поставленных спектаклей. Но поздравлять с днем рождения загодя - плохая примета. Поэтому сегодня "ЗР" предоставляет слово виновнику торжества. За несколько дней до круглой даты Александр Славский рассказал нашему корреспонденту несколько забавных баек из своей театральной жизни.

- После армии я больше пяти лет работал в Комсомольске-на-Амуре, в драматическом театре вместе с Ефимом Семеновичем ЗВЕНЯЦКИМ, - говорит Славский. - Потом мы вместе вернулись во Владивосток. И в этом же театре работал Володя СЕРГИЯКОВ. (Сегодня Владимир Сергияков - актер Приморского краевого академического театра имени Горького. - Прим. авт.) Однажды в детском спектакле "Отцовские рассказы про войну" мы играли двух друзей. Один из них уходил на фронт, другой, которого играл Володя, оставался в деревне. Когда мы вдвоем выходили на сцену, он с сожалением говорил, что его не берут в армию. А я его успокаивал: "Ничего, не переживай. Если бы ты не хромал, тебя бы тоже взяли". Надо сказать, что на сцену он выходил бодрый и веселый, но после моих слов о хромоте он был вынужден хромать два с половиной часа, то есть весь спектакль. И на каждом спектакле я менял его историю болезни. То он у меня болел чахоткой, то у него были какие-то припадки. И каждый раз наши актеры, давясь от смеха, стояли за кулисами и ждали, какой болезнью я его награжу на этот раз.

В "Отцовских рассказах про войну" герой Александра Петровича становится полицаем. По ходу пьесы полицейские издеваются над плененным коммунистом, его играл актер ЛЕЛЬКИН, а персонаж Славского окатывает несчастного холодной водой из ведра. Чтобы, значит, тот пришел в себя от побоев. В один из дней, когда "предатель Славский" в очередной раз должен был совершить на сцене эту "водную процедуру", актера Славского приняли кандидатом в члены КПСС.

- Настроение у меня было веселое, - вспоминает Александр Петрович. - После собрания я прибежал на спектакль, переоделся, пошел в реквизиторский цех, взял у них пару килограммов сахара и высыпал в теплую воду. Получился хороший сироп! И вот наступает момент, когда мне говорят, чтобы я привел в чувство активиста. Я беру ведро и выливаю густую сладко-приторную жидкость на голову Лелькина. Надо было видеть его глаза, когда это месиво полилось у него по лицу...

Далее действие разворачивалось следующим образом. Коммунист в сахарном сиропе пытался за кулисами поймать Славского, и когда ему это удавалось, то "предателю" приходилось несладко. Огромный Лелькин, почти под два метра ростом и более ста кг весом, как тесто мял щуплого шутника, да так, что у того кости трещали. Иногда он отпускал Славского на сцену, чтобы тот отыграл свой кусок, а потом снова учил его уму-разуму. И так продолжалось до окончания спектакля...