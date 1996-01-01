www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.14 р. 100 JPY: 57.51 р.
EUR: 73.6 р. 10 CNY: 95.63 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Культура
Распечатать

"Первый блин" маленького гения

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Индустриализация творческого процесса набирает обороты. Книги, собранные по заданным схемам, - явление не новое, однако сегодня сами эти лекала подвергаются поголовной стандартизации. Уже не отличишь штамп, запущенный в употребление Голливудом, от "сентиментальной горячки" образца XVIII века - особенно в ситуации, когда едва вышедшие книги немедленно попадают в очередь на экранизацию. Превращение "Гарри Поттера" в торговую марку "братьев Уорнеров" - яркий тому пример. Порой авансы даются произведениям бесталанным и вторичным только из-за того, что медиамагнатам удается углядеть в них "визуальный потенциал". Хотелось бы верить в обратное, но один из последних всемирных бестселлеров - "Эрагон" Кристофера ПАОЛИНИ - только подтверждает установившиеся правила игры.

Неоригинальность сюжета просто вопиюща, вплоть до открытого списывания у классиков. Например, у ТОЛКИЕНА - какой же фэнтезийный мир нынче без Толкиена? Так что получайте полный набор: прибывшие из-за моря мудрые эльфы неземной красоты; коренастые вояки гномы; орки, немного, правда, видоизменившиеся и переименованные в ургалов. Назгулы превратились в раззаков, но в целом роль у них осталась та же: небольшим табуном разгуливать по Средиземью... простите, Алагейзии, прислуживая Властелину-злодею и стращая благочестивых граждан. Паолини даже не постеснялся окрестить горы и долины своего мира псевдотолкиеновскими названиями, вроде Фартен Дура или Мелиана.

Да, не стоит забывать: в моде сироты - от Гарри Поттера до детишек Бодлеров, так что герой книги "Эрагон", конечно же, сирота, которому, подобно героям Энн МАККЕФРИ, посчастливилось установить телепатический контакт с драконом. А позднее - научиться единственным истинным именам вещей и людей, подсказанным, видно, земноморскими магами Урсулы Ле ГУИН. Забрела на страницы "Эрагона" и очередная реинкарнация Чеширского кота. Но не думайте, что этими и другими заимствованиями плагиат исчерпывается. Какой сегодняшний подросток не знаком со "Звездными войнами"? Так что на страницах "Эрагона" найдется и свой мастер Йода, и свои джедаи, и свой нечестивый узурпатор. А под конец - привет заполонившим американские экраны японским аниме! - в эльфийско-гномий антураж втискивается некто по имени Тогира ИКОНОКА. И уж совсем никуда не деться от привычных голливудских штампов: недоговоренных откровений, ошеломляющих тайн, прекрасных незнакомок, побегов из темниц...

Если же разгрести эти завалы чужих мыслей и образов, то обнаружится слабо трепыхающийся и едва дышащий сюжетец. Автор, видимо, решил, что внимание к мелочам - главное достоинство фэнтези.

Надо признать, что создать эффект погружения в иную реальность писателю удалось. Но если у Толкиена это нисколько не отнимает у сюжета динамичности и напряженности, то Паолини выдает читателю приключения по чайной ложке. События обрисованы схематично, как будто бы с одной целью - наполнить роман хоть каким-то содержанием. Героями не движут никакие психологически правдоподобные мотивы. Общая канва романа выглядит примерно так: герои сначала остервенело преследуют врагов, а потом, после небольшой стычки, столь же воодушевленно от них убегают.

Причем "Эрагон" заявлен первой частью трилогии - и если вторая часть, "Eldest", уже вышла на английском языке, то третья еще только предвидится. Русские рецензенты безоговорочно переписали отзывы англоязычных обозревателей, восхваляющих необыкновенный слог Паолини. Увы, в оригинале язык "Эрагона" крайне незатейлив и грешит повторами, а для придания тексту пафоса в него то тут, то там вкраплены помпезные книжные словечки.

Объясняются все эти непростительные порядочному писателю огрехи просто: Паолини написал "Эрагон" в возрасте 15 лет - когда каждый второй подросток грезит своей Швамбранией. Родители, знакомые с издательским бизнесом не понаслышке, не отмахнулись от книги, как от обычной детской графомании, а решили ее издать. И в итоге продали права крупному концерну. Недостаток был обращен в главный аттракцион рекламной кампании: купите книжку маленького гения! Миллионам таких же подростков что-то в "Эрагоне" показалось знакомым: то ли копошащиеся в голове воспоминания о виденном и читанном, то ли свои собственные опусы.

Теперь Паолини 22 года, и он учит людей писать книги!..

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru