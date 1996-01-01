"Первый блин" маленького гения

Индустриализация творческого процесса набирает обороты. Книги, собранные по заданным схемам, - явление не новое, однако сегодня сами эти лекала подвергаются поголовной стандартизации. Уже не отличишь штамп, запущенный в употребление Голливудом, от "сентиментальной горячки" образца XVIII века - особенно в ситуации, когда едва вышедшие книги немедленно попадают в очередь на экранизацию. Превращение "Гарри Поттера" в торговую марку "братьев Уорнеров" - яркий тому пример. Порой авансы даются произведениям бесталанным и вторичным только из-за того, что медиамагнатам удается углядеть в них "визуальный потенциал". Хотелось бы верить в обратное, но один из последних всемирных бестселлеров - "Эрагон" Кристофера ПАОЛИНИ - только подтверждает установившиеся правила игры.

Неоригинальность сюжета просто вопиюща, вплоть до открытого списывания у классиков. Например, у ТОЛКИЕНА - какой же фэнтезийный мир нынче без Толкиена? Так что получайте полный набор: прибывшие из-за моря мудрые эльфы неземной красоты; коренастые вояки гномы; орки, немного, правда, видоизменившиеся и переименованные в ургалов. Назгулы превратились в раззаков, но в целом роль у них осталась та же: небольшим табуном разгуливать по Средиземью... простите, Алагейзии, прислуживая Властелину-злодею и стращая благочестивых граждан. Паолини даже не постеснялся окрестить горы и долины своего мира псевдотолкиеновскими названиями, вроде Фартен Дура или Мелиана.

Да, не стоит забывать: в моде сироты - от Гарри Поттера до детишек Бодлеров, так что герой книги "Эрагон", конечно же, сирота, которому, подобно героям Энн МАККЕФРИ, посчастливилось установить телепатический контакт с драконом. А позднее - научиться единственным истинным именам вещей и людей, подсказанным, видно, земноморскими магами Урсулы Ле ГУИН. Забрела на страницы "Эрагона" и очередная реинкарнация Чеширского кота. Но не думайте, что этими и другими заимствованиями плагиат исчерпывается. Какой сегодняшний подросток не знаком со "Звездными войнами"? Так что на страницах "Эрагона" найдется и свой мастер Йода, и свои джедаи, и свой нечестивый узурпатор. А под конец - привет заполонившим американские экраны японским аниме! - в эльфийско-гномий антураж втискивается некто по имени Тогира ИКОНОКА. И уж совсем никуда не деться от привычных голливудских штампов: недоговоренных откровений, ошеломляющих тайн, прекрасных незнакомок, побегов из темниц...

Если же разгрести эти завалы чужих мыслей и образов, то обнаружится слабо трепыхающийся и едва дышащий сюжетец. Автор, видимо, решил, что внимание к мелочам - главное достоинство фэнтези.

Надо признать, что создать эффект погружения в иную реальность писателю удалось. Но если у Толкиена это нисколько не отнимает у сюжета динамичности и напряженности, то Паолини выдает читателю приключения по чайной ложке. События обрисованы схематично, как будто бы с одной целью - наполнить роман хоть каким-то содержанием. Героями не движут никакие психологически правдоподобные мотивы. Общая канва романа выглядит примерно так: герои сначала остервенело преследуют врагов, а потом, после небольшой стычки, столь же воодушевленно от них убегают.

Причем "Эрагон" заявлен первой частью трилогии - и если вторая часть, "Eldest", уже вышла на английском языке, то третья еще только предвидится. Русские рецензенты безоговорочно переписали отзывы англоязычных обозревателей, восхваляющих необыкновенный слог Паолини. Увы, в оригинале язык "Эрагона" крайне незатейлив и грешит повторами, а для придания тексту пафоса в него то тут, то там вкраплены помпезные книжные словечки.

Объясняются все эти непростительные порядочному писателю огрехи просто: Паолини написал "Эрагон" в возрасте 15 лет - когда каждый второй подросток грезит своей Швамбранией. Родители, знакомые с издательским бизнесом не понаслышке, не отмахнулись от книги, как от обычной детской графомании, а решили ее издать. И в итоге продали права крупному концерну. Недостаток был обращен в главный аттракцион рекламной кампании: купите книжку маленького гения! Миллионам таких же подростков что-то в "Эрагоне" показалось знакомым: то ли копошащиеся в голове воспоминания о виденном и читанном, то ли свои собственные опусы.

Теперь Паолини 22 года, и он учит людей писать книги!..