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"Веселые слоны" вернулись
С 29 октября на арене Владивостокского цирка новый аттракцион - "Веселые слоны" под руководством заслуженной артистки России Нины КОРНИЛОВОЙ. В столицу Приморья героини шоу, 15-летние индийские слонихи Претти и Герда, попали после гастролей в Японии.
Как рассказала "ЗР" Нина Андреевна, в Стране восходящего солнца слонихи пользовались бешеной популярностью. Маленькие японцы, с детства окруженные компьютерами и синтетическими игрушками, не верили, что красавицы Претти и Герда настоящие, то есть живые, а не радиоуправляемые модели. Особо недоверчивые даже пытались пробраться за кулисы, чтобы заглянуть слонихам под хвост - нет ли там аккумуляторов? Правда, таких любопытных к двухтонным животным подпускали только на расстояние хобота.
Последний раз "Веселые слоны" приезжали во Владивосток пять лет назад. У Нины Андреевны до сих пор остались приятные впечатления от того визита. Она говорит, что тогда никаких проблем ни у нее, ни у животных не было. В том числе и с питанием, хотя, чтобы накормить одну слониху, надо 100 кг овощей, фруктов, хлеба и каши. Но более всего слонихи обожают свеклу. Им ее подают на десерт.
"Веселых слонов" можно увидеть во Владивостокском цирке каждую субботу и воскресенье, в 12.00 и 16.00. А в дни осенних школьных каникул цирк будет работать ежедневно.
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