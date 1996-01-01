Звери на колесах

Этот передвижной зоопарк приезжает во Владивосток не в первый раз. Однако проверяли его впервые. Сделать это оказалось делом не из простых.

Проверка

Огромных размеров бурый медведь - суперзвезда зоопарка, как его называет хозяин, - в своих "апартаментах" чувствует себя почти как Диоген в бочке. Гималайский медведь явно прошел уже не первый десяток кругов за этот день по тесному пространству. А тигр скакал на трех лапах между лежащими на полу кусками сырого мяса. При этом громадная полосатая кошка вместе с сидящим в соседней клетке царем зверей по очереди издавали такой оглушающий рык, что маленькие дети, пришедшие вместе с родителями поглазеть на диковинных зверей, начинали плакать. У королевского павлина, судя по названию, когда-то был шикарный разноцветный хвост... А лиса, у которой по определению должна быть красивая рыжая шубка, местами полиняла, вывалялась в опилках и превратилась в ободранную псину с грустными глазами.

В таком состоянии застали животных специалисты Росприроднадзора и Управления фитосанитарного и ветеринарного надзора по Приморскому краю, а также корреспондент "ЗР". При первом нашем появлении стало понятно, что проверяющие органы тут редкие гости. Владельцы зоопарка из солнечной Армении приняли нашу делегацию без агрессии, с показным спокойствием и гостеприимством. В то же время было понятно, что нам тут не очень рады, и в воздухе уже повисла готовность хозяев зоопарка "договориться".

Надо отдать должное директору - он оказался настолько приятным собеседником, обладающим прямо-таки гипнотическим обаянием, что после 10 минут общения с ним невольно захотелось не штраф ему выписать за целый ряд нарушений, а денег дать на пропитание его зверушек. Словом, пока инспекторы знакомились с документами, руководитель зоопарка Левон БАЛОЯН рассказал нам о нелегком житие живой коллекции.

В России работать лучше

Зоопарк на колесах возник в 1989 г. Со временем коллекция пополнялась: кого-то владельцы приобретали, кто-то умирал. Душещипательная история произошла в 2002 г. в Лесозаводске, куда в составе зоопарка приехал страус. Местные жители, увидев в этой птице более 40 кг потенциального мяса, прокрались ночью к ней в клетку, придушили и поволокли к себе. Смотритель, сразу заметив пропажу, вызвал милицию и бросился за негодяями. Последние, оказавшись обнаруженными, бросили добычу и скрылись. Бедную птицу спасти не удалось. Стражи порядка возбудили уголовное дело по факту кражи, констатировали смерть страуса, но так никого и не нашли...

Все равно, как отмечает г-н Балоян, работать в России намного дешевле и спокойнее, чем, скажем, в Средней Азии. "Люди там какие-то дикие, - говорит Левон, - каждый то и дело норовит бросить в животное камень. Приходилось чуть ли не по 10 человек охраны выставлять. Поэтому в России работать в этом смысле гораздо лучше. Я уже 10 лет здесь так живу и все это время ни разу не был у себя на родине".

Бизнес - и в зоопарке бизнес

Между тем передвижные зоопарки в нашей стране не редкость. Как говорит Левон Балоян, в России их зарегистрировано 58. Более 20 из них - в Москве, 4 - в Новосибирске.

Организовать сам зоопарк, по его словам, не так сложно, как кажется. Главное - чтобы деньги были. При нынешнем развитии рынка услуг можно достать хоть крокодила, хоть Кинг-Конга... В одной Москве как минимум 5 фирм, которые могут привезти на заказ любое животное. Чем экзотичнее - тем дороже. Если лань можно приобрести за весьма небольшие деньги: от $150 до $250, то гималайский медведь, в зависимости от размеров, может стоить $2500. При этом не надо забывать о перевозке, которая обходится иногда в несколько тысяч долларов. К слову, скоро коллекция пополнится львицей и леопардом.

На вопрос, во сколько оценивается зоопарк, Левон Балоян ответить точно не смог: "Некоторых животных мы покупали давно, и сейчас судить об их рыночной стоимости я даже не берусь. Все зависит от того, как договоришься". А на вопрос о том, за сколько можно продать их огромного бурого медведя, владелец зоопарка возмущенно ответил: "Даже если мне 10 тысяч долларов за него будут предлагать, я его не продам! Вы что - это же наша "звезда"!"

Уход за зверьем

Вместе с тем, иногда эти "звезды" приносят массу хлопот. Как, например, хромой тигр. Его купили с перебитой лапой, когда ему было 3 месяца. Как говорится, по дешевке. Думали, что выходят, заплатили частному ветеринару 34 тыс. руб. за операцию, которая длилась 5,5 часов. Лапа зажила, но тигр хромать не перестал.

К своей хромоте полосатая кошка привыкла, но страдает от отсутствия подружки. Природа берет свое, о чем тигр оглушающим рыком оповещает окрестности. А из соседней клетки ему вторит одинокий лев...

Животные не выглядят голодными. "Шерсть у них блестит, - констатирует главный специалист контроля эпизотического состояния Сайран ТАГИРОВ. - И в целом их состояние я бы оценил как удовлетворительное. Места в клетках, правда, маловато".

И действительно еды у животных в зоопарке - достаточно. Ежедневно на прокорм уходит 40 буханок хлеба, заключен договор с ОАО "Владхлеб". Хлеб с медом, маслом или повидлом идет на завтрак обезьянам.

Документы - прежде всего

Тем временем проверяющие ознакомились с пакетом документов. Здесь ситуация складывалась не так красиво, как только что рассказывал директор. Ведущий специалист отдела особо охраняемых природных территорий по сохранению биоразнообразия и разрешительной деятельности Управления Росприроднадзора по Приморскому краю Оксана СОТНИКОВА попросила предоставить документы, подтверждающие законность приобретения животных. Особенно ее интересовали виды, занесенные в Красные книги России, Приморского края и охраняемые конвенцией СИТЕС. Г-н Балоян смог предоставить документы лишь на некоторых животных. Как говорит Оксана Владимировна, любой зоопарк ставится на государственный учет как зоологическая коллекция, о чем должно быть свидетельство, но его так и не предоставили...

Руководитель оправдывался: генеральный директор, мол, уехал в Хабаровск, поэтому он не знает, где остальные документы, но они точно есть. На их поиски проверяющие дали Балояну день.

На следующий день, вот незадача, аккурат по дороге в Управление фитосанитарного и ветеринарного контроля по Приморскому краю в припаркованном автомобиле г-на Балояна разбили окно и украли портфель, в котором находились все документы. Об этом сообщили в милицию. Дали по телевизору объявление с просьбой вернуть важные бумаги. В общем, перипетии длились больше недели.

Тем не менее, это не помешало ветеринарам привлечь руководство зоопарка к административной ответственности за непостановку животных на учет в ветеринарную инспекцию г. Владивостока и наложить штраф размером около 1 тыс. руб. Кроме того, выяснилось, что животным недоделали прививки от ящура. В итоге руководитель управления вынес предписание в адрес городской ветинспекции о взятии зоопарка под контроль.

Что касается Управления Росприроднадзора по Приморскому краю, то на момент подготовки материала документы к ним так и не попали... И, откровенно говоря, инспекторы сильно сомневаются в том, что они у руководства зоопарка вообще есть. Тем временем сроки административного производства подходят к концу, и, судя по всему, владельцы зооколлекции просто тянут время.