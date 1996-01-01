Книги для островов

Во Владивостоке набирает обороты благотворительный марафон "Сделайте подарок библиотеке", инициированный руководством островов Попова и Рейнеке. Целью этой акции является пополнение библиотечных фондов островных территорий города.

Только за первые пять дней с момента объявления акции в общественные приемные главы администрации Владивостока поступило несколько сотен книг. В числе участников марафона не только рядовые горожане, но и представители средств массовой информации. В частности, в понедельник, литературу для жителей островов передали журналисты Приморского телевидения и радио. Они собрали около 100 книг, среди которых и классика, и фантастика, и приключения.