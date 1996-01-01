Журналист из "черного" списка

Россия движется в сторону... социализма, считает первый редактор российского издания журнала "Плейбой" Артемий Троицкий, 15 октября во Владивостоке стартовал Всероссийский "ЗдравствуйДосвидания Тур" группы "Мумий Тролль". Гастроли отцов-основателей отечественного рокапопса в поддержку их нового альбома "Слияние и Поглощение" пройдут в 15 городах Дальнего Востока, Сибири, Урала и Центральной России.

Первый концерт тура "Мумий Тролль" отыграл в студенческом театре "Андеграунд" ВГУЭС в зале на 780 мест. Как рассказал Илья ЛАГУТЕНКО, первоначально была идея провести концерт на открытой площадке, но эту задумку отвергли из-за непредсказуемой приморской погоды. В этом году, кстати, у "Мумий Тролля" уже был печальный опыт выступления под проливным дождем и при шквальном ветре - в День города на главной площади Владивостока.

...Несмотря на сотни плакатов, расклеенных едва ли не на всех заборах Владивостока, билеты на "лучшую рок-группу России", как величают "Мумий Тролль" некоторые российские музыкальные издания, расходились, мягко говоря, с трудом. Очевидно, тому причина - их дороговизна. Даже фанаты "мумиков" признавались, что "две тысячи рублей на Лагутенко - это круто". Относительно дешевые билеты, по 1 тысяче рублей, предлагались на три последних ряда, но и на них спроса не было. И тогда за день до концерта организаторы снизили цены на билеты в два раза.

Интересно, что дата начала "ЗдравствуйДосвидания Тура" была выбрана не случайно. На другой день после концерта Илье Лагутенко исполнялось 37 лет. И, по словам виновника торжества, свой день рождения он пожелал встретить в родном городе.

Вместе с "Мумий Троллем" на пресс-конференции присутствовал мэтр отечественной музыкальной журналистики Артемий ТРОИЦКИЙ. Для представителей владивостокских СМИ - это было сюрпризом. Легендарного журналиста, внесшего своими публикациями, прежде всего, в журнале "Ровесник", определенный вклад в формирование "политического сознания советской молодежи", приветствовали аплодисментами.

По признанию Артемия Кировича, для приезда во Владивосток у него были две причины. Первая - день рождения Ильи Лагутенко. И вторая - побывать в столице Приморья - его давняя мечта, осуществившаяся благодаря туру "Мумий Тролля". Как выяснилось, 23 года назад Приморский крайком ВЛКСМ пригласил Троицкого во Владивосток для выступления перед комсомольским активом города с лекциями о современной музыке. Но при социализме Владивосток был закрытым городом, и КГБ не дало "добро" на визит Троицкого.

После пресс-конференции, когда представители СМИ бросились в зал занимать свободные места, Артемий Троицкий любезно согласился поговорить с корреспондентом "ЗР". Интервью началось с воспоминаний Троицкого о его несостоявшемся визите во Владивосток...

- В 1983 году я получил письмо на бланке с печатью и подписью здешнего первого секретаря Приморского крайкома комсомола, где главный комсомолец края приглашал меня во Владивосток для чтения лекций по современной музыке. Очевидно, имелась в виду рок-музыка, так как в Советском Союзе я считался главным специалистом по этому делу. И с этим официальным документом пошел получать визу во Владивосток, но я уже тогда был в "черных" списках КГБ и числился диссидентом вместе с "Машиной Времени" и "Аквариумом". Эти группы, как известно, в те годы были под запретом, а я считался их адвокатом и пропагандистом одновременно, поэтому во Владивосток меня не пустили. Никакую апелляцию я подавать не стал. В то время с КГБ бодаться было бесполезно. Естественно, мне было очень обидно, поскольку, очень хотелось съездить. Я созванивался с местными меломанами и комсомольцами, они выбрали лучшее время, и меня тут ждали. Но, к сожалению, ничего сделать не удалось. Прошло 20 с лишним лет, и все-таки я здесь. Я рад, что эту карму удалось сломать, пересилить, - рассказывал именитый московский гость, первый редактор российского "Плейбоя".

- По вашему мнению, на каком этапе находится отечественная рок-музыка сегодня? Что-то давненько в России не появлялось глобальных рок-проектов типа "ДДТ" или "Кино"...

- Я согласен. Честно говоря, наверное, после группы "Ленинград" ничего такого особо симпатичного в нашем роке мне слушать не приходилось. Но, поскольку в стране начинается новый зажим, я считаю, что для рок-н-ролла - это благо. То есть всегда лучшая рок-музыка создавалась в андеграунде, под прессом, в период смуты и гонений. Поскольку в России такое время началось, то это лично мне внушает определенный оптимизм в плане рок-музыки. Появляются снова сердитые рок-группы, самая известная, наверное, питерская команда "Последние танки в Париже". Я думаю, что движение будет шириться и расти, и рок у нас снова станет более мотивированным, скажем так, чем он был последнее десятилетие.

- По каким приметам вы вычислили, что для России наступают тяжелые времена? Газеты и с экрана ТВ, вроде бы, нас убеждают в обратном...

- Это видит даже слепой. Взять тот же зажим средств массовой информации. Или всесилие силовиков. Я считаю, что в сравнении с 90-ми годами мы сделали почти полный откат обратно к "совку". Если вы во Владивостоке этого не замечаете, могу вам только позавидовать. Но в Москве, особенно для людей, имеющих отношение к СМИ, это очень заметно.

- Но, если судить по книжным прилавкам, то никаких поползновений в сторону СССР не наблюдается. Сейчас, к примеру, можно купить любую книгу Чарльза БУКОВСКИ, когда-то запрещенного в Союзе. По ТВ регулярно показывают обзоры зарубежной рок-музыки...

- Частично согласен. Тем не менее, я считаю, что новая административная реформа, которую стране навязывают с 1 января 2006 года - сворачивание выборов в стране, полная цензура электронных СМИ, - это и есть приметы отката в прошлое.

- Но о цензуре электронных СМИ еще только поговаривают...

- На самом деле она уже есть, только осуществляется негласно. На телевидении цензура существует в 100%-ном объеме. Когда наших самых крупных телевизионщиков, скажем, Леню ПАРФЕНОВА, отстраняют от эфира, причем, с "волчьим билетом", - это как раз прямое доказательство возврата к социализму.

- Было время, когда ваши статьи регулярно появлялись в различных журналах. Вас можно было увидеть на экране ТВ, а сейчас вас что-то не видно и не слышно. Чем вы сейчас занимаетесь?

- На самом деле я занимаюсь многим. Я работаю на радио "Эхо Москвы", у меня там две программы. У меня имеется концертное агентство, я привожу много разных ансамблей и диджеев в Москву и Петербург. У меня имеется фирма грамзаписи "Закат", на которой я выпускаю много разной музыки, мне она нравится. Кстати, я только что выпустил второй альбом группы "Франц-Фердинанд". Кроме того, у меня различная журналистская работа, Интернет... И потом я преподаю в двух университетах: в Университете управления, на продюсерском факультете, и в МГУ на факультете журналистики веду спецкурс "Музыкальная журналистика". У меня много разных занятий. Но на телевидении я не делаю ничего.

Вот такой состоялся разговор с Артемием Троицким. Что же касается концерта "Мумий Тролля", то группа исполнила песни из своего нового альбома, а также шлягеры прошлых лет. Илья Лагутенко сотоварищи, как всегда, были на высоте, а публика - в экстазе. Даже те, кто купил билеты на VIP-места за две тысячи рублей.