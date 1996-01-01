"КоммерсантЪ" довел до слез

Цель организаторов фотовыставки "Первополосные кадры" Издательского дома (ИД) "КоммерсантЪ", открывшаяся 18 октября в музее имени Арсеньева, была выполнена: в течение просмотра выставленных работ зритель успевает испытать весь спектр существующих эмоций - от восхищения до сострадания, от смеха до слез...

Впервые экспозицию "Коммерсанта" выставили год назад в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина в Москве. С того времени работы Издательского дома кочуют из города в город и, наконец, доехали до Владивостока. На презентацию выставки приехали как представители спонсоров этого проекта - ОАО "ДВЭУК", так и деятели фотоискусства, фотожурналистики и культуры, которую представляла, кстати, супруга приморского губернатора.

- Многие называют наши снимки провокационными и вызывающими, - говорит директор фотослужбы ИД "КоммерсантЪ" Эдди ОПП. - Однако я бы отметил, что для них характерны два фактора: повышенное внимание к художественной составляющей фотожурналистики и наличие взгляда автора-фотографа. Во-первых, элемент искусства расширяет возможности фотографии, обогащает ее и делает интересной. Во-вторых, наличие мнения автора способствует вызову реакции зрителя, призывает его к участию, диалогу.

Шеф-редактор объединенной редакции ИД Владислав БОРОДУЛИН поблагодарил руководство музея имени Арсеньева за смелость - разместить среди живописи работы фотожурналистов.