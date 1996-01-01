Дуннинский укрепрайон стал музеем

Во вторник, 18 октября, в Дуннине (КНР) был торжественно открыт мемориальный музейный комплекс Дуннинского укрепрайона.

В месте, где в августе 1945 г. состоялся последний бой Второй мировой войны - у горы Шенхуншань, внутри которой находится самая большая крепость Азии, построенная на крови и костях китайцев. Говорят, на строительстве, которое организовали японские военные, погибли десятки тысяч человек. В боях под Дуннином тогда погибли 1500 советских солдат.

В память об этом подвиге и российско-китайском боевом братстве на месте боев создан целый комплекс. Он включает в себя саму крепость - это целый город внутри горы. Чтобы добраться к ней, туристам нужно иметь нешуточную физическую подготовку - по крутой лестнице, которая ведет к входу, тяжело подняться даже налегке. Как эту гору можно было взять боем, просто непонятно. Перед крепостью на месте сражений появился музей, где представлены исторические экспонаты, фотографии и памятник советским воинам.

В торжествах по случаю открытия комплекса приняла участие представительная делегация от Приморья, которую возглавил председатель Законодательного собрания края Сергей СОПЧУК.

В делегацию вошли депутаты ЗС, руководители Октябрьского района и Уссурийска, представители МИД, ветераны. Во время митинга китайской стороне от российской делегации были вручены подарки - среди исторических материалов письма, документы, фотографии того времени.

После возложения цветов к памятнику советским освободителям и оружейных залпов участники митинга - несколько тысяч человек - были приглашены на первую экскурсии по музею.