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Серебряный год Сергея Черкасова

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Завтра, 19 октября, в галерее "Арка" откроется очередная выставка ставшего владивостокской достопримечательностью художника Сергея ЧЕРКАСОВА.

Уютная "Арка" под аркой на Светланской, 5 всегда становится ужасно тесной, когда здесь начинает работать любая выставка. Но в день 19 октября хозяйка галереи Вера ГЛАЗКОВА побаивается нашествия поклонников художника. Дело в том, что его картины мечтает видеть в своем офисе любая вставшая на ноги приморская корпорация. К сожалению, на этот раз выставка продлится всего один день.

"Я не собирался нынче выставляться, - признался "ЗР" Сергей Черкасов. - Только что вернулся с выставки в Харбине, где неожиданно для меня китайцы сильно "проредили" мою экспозицию. Впереди еще одна выставка в Южной Корее. А я хочу писать. Но друзья и поклонники уговорили: "Покажи да покажи, что за лето наваял..." А тут еще вышел в свет очередной календарь с картинами художника на сей раз в исполнении издательства "ЛИТ". Его и будут "презентовать".

Пишет Черкасов много. Его любимые городские уголки, будь то вид на Золотой Рог или старые особняки Миллионки, повторяются в акварелях и в масле, но всякий раз по-новому. На этот раз художник намерен нам представить Санкт-Петербург Черкасова. Каков он? Посмотрим!

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