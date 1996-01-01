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"Мумий Тролль" подешевел вдвое
15 октября во Владивостоке стартовал Всероссийский "ЗдравствуйДосвидания Тур" группы "Мумий Тролль". Гастроли основоположников отечественного рока в поддержку их нового альбома "Слияние и Поглощение" пройдут в 15 городах Дальнего Востока, Сибири, Урала и Центральной России. Первый концерт тура Илья ЛАГУТЕНКО сотоварищи отыграли на сцене студенческого театра "Андеграунд" ВГУЭС.
Зал на 780 мест был заполнен под завязку. В программе прозвучали песни из нового альбома и шлягеры из прошлых альбомов. Интересно, что билеты на "лучшую рок-группу России", как величают "Мумий Тролль" российские музыкальные журналы, расходились, мягко говоря, с трудом. Скорее всего, тому причина - их дороговизна. Первоначально самые дешевые билеты по 1 тыс. руб. предлагались на последние ряды. И, если бы организаторы концерта не снизили стоимость в два раза, неизвестно, был ли бы в зале аншлаг. В итоге билеты на МТ можно было приобрести от 500 до 1 000 руб.
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