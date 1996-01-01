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Скейтеры закрыли сезон
8 и 9 октября во Владивостоке, возле железнодорожного вокзала, состоялось закрытие скейтерского сезона. Оно прошло при поддержке управления культуры и молодежной политики администрации города, молодежной организации "Альтернатива" и магазина "ПВНХ".
В первый день проводились соревнования среди скейтеров и награждение победителей. Во второй день прошла вечеринка в клубе "BSB". Соревнования проводились в двух группах: "элита" (опытные скейтеры) и "новички". Также проводились конкурсы на самый высокий прыжок, "повтори трюк" и другие.
Как отметили устроители соревнований, мероприятие, собравшее фанатов скейта из Хабаровска, Находки и Владивостока, проводилось в целях продвижения скейт-культуры и в поддержку строительства в городе скейт-парка.
Надо сказать, что необходимость отведения специализированного места для занятий скейтом во Владивостоке назрела давно. Будем надеяться, что использованию в качестве скейт-площадок мраморных плит городских памятников (излюбленных мест тусовок скейтеров) будет положен конец и Владивосток обретет долгожданный скейт-парк.
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